Bart: ‘De elektrische auto om de hoek opladen is goedkoper dan thuis’

Hoe woon je?

,,Ik woon samen met mijn vriendin en twee jonge kinderen (van 1 en 3 jaar) in een vrijstaande woning in Purmerend. Het huis is gebouwd in 2004 en heeft een woonoppervlak van 150 vierkante meter. We hebben in maart 2021 de sleutel gekregen en we zitten nu in de afrondende fase van een forse verbouwing. We hebben flink verduurzaamd. Zo hebben we 24 zonnepanelen van 360 wattpiek laten leggen, een lucht-waterwarmtepomp, een verticale douche-warmteterugwinunit en een mechanisch warmteterugwinning-ventilatiesysteem. Dat kostte ons 24.145 euro, maar we kregen nog 3573 euro terug aan subsidie.

Ook hebben we vloerverwarming op de begane grond en eerste verdieping laten leggen, zijn de ramen van HR++-glas en hebben we goede muur-, vloer- en dakisolatie. Toen we hier zijn komen wonen wilden we onafhankelijk zijn. We wekken nu zelf de stroom op en gas hebben we niet.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,We hebben nu een variabel contract bij Eneco. Ik zat tot maart bij Greenchoice en omgerekend kreeg ik over het afgelopen jaar iedere maand 38,01 euro toe. We wekten namelijk 6821 kWh op en verbruikten 4691 kWh. Ik kreeg een nieuw aanbod met hogere prijzen voor het verbruik, maar het teruglevertarief bleef hetzelfde. Ik ben toen gaan rondkijken en bij Eneco uitgekomen. Ik krijg nu 58 cent per kWh. Afgelopen jaar zaten we in een verbouwing en we zijn pas in september in dit huis gaan wonen. Ons verbruik zal dus wel gaan stijgen in dit jaar. Ik betaal nu een voorschot van 50 euro per maand, zodat ik zeker weet dat het goed zit.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,We hebben dus het hele huis gerenoveerd. Alle lampen zijn natuurlijk led en we koken op elektra. De vloerverwarming regelen we met een mobiele thermostaat, die in de avond automatisch anderhalve graad omlaag gaat. We hebben de thermostaat meestal op 21 graden ingesteld. Het kraanwater zit aangesloten op een buffervat van 300 liter. Dat is inderdaad ruim voldoende om te douchen, maar het is zoveel omdat we ook een bad hebben.

Met twee jonge kinderen vliegt de was er doorheen. We wassen niet op hoge temperaturen, dat bespaart ook stroom. Nog niet zo lang hebben we een condensdroger. Ik weet dat drogers veel stroom verbruiken, maar bij deze valt het nog relatief mee.

Sinds eind april hebben we ook een elektrische auto. Mijn vriendin en ik wonen allebei niet ver van ons werk, dus we hoeven de auto maar ongeveer één keer per week op te laden. Ik heb wel een laadpaal laten installeren, maar publiek laden is met mijn energiecontract goedkoper dan thuis. Dan zet ik de auto voor 35 cent per kilowatt op werk of hier om de hoek aan de laadpaal. Dat is goedkoper dan die 58 cent van mijn variabele contract.”

