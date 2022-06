Barts kinderen wonen op kamers: ‘Wij vinden dat ze niet alles cadeau hoeven te krijgen’

,,Toen we ons huis kochten, hebben we in korte tijd zoveel beslissingen moeten nemen dat we eigenlijk nog niet de tijd hebben gehad om onze financiën eens goed tegen het licht te houden,” vertelt Bart. Niet dat hij zich zorgen maakt: hij denkt dat ze het als gezin financieel best prima voor elkaar hebben, maar een evaluatie is wel op zijn plaats, zo vond Bart. Vooral omdat de kinderen inmiddels op kamers zijn gaan wonen in de stad waar ze studeren.

Ouderlijke bijdrage

Dat is ook meteen het onderwerp dat budgetcoach Rita Brudet van Celest Financial Education aansnijdt: ,,Geweldig dat de kinderen hulp krijgen van hun ouders zodat ze gerust kunnen studeren. Maar het is ook belangrijk dat ze leren financieel verantwoordelijk te worden: leveren ze zelf ook een bijdrage?” Bart reageert: ,,Wij vinden ook dat ze niet alles cadeau hoeven krijgen. Ze krijgen hun collegegeld en de huur van hun studentenkamer van ons, maar verder moeten ze er zelf voor werken en bijlenen.”

Brudet vervolgt dat de verdeling tussen de inkomsten en de vaste lasten van deze familie er prima uitziet. Wel vraagt ze zich af hoe dit eruit zal gaan zien als het stel binnen een jaar of tien de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Bart: ,,We hebben daar al rekening mee gehouden door te sparen voor ons pensioen. Tegen die tijd zullen we ook lagere woonlasten hebben en staan de kinderen op eigen benen, dat scheelt per maand flink wat geld.”

Quote Het is belangrijk eerlijk te zijn naar je verzeke­raar over wie welke auto het meest bestuurt, anders kunnen zij het risico niet goed inschatten Michel Ypma, verzekeringsexpert Independer

Besparen op verzekeringen

Mochten ze nog meer willen besparen tegen die tijd, dan kan er ook altijd nog een auto de deur uit: ze hebben er nu namelijk drie. Een interessante situatie voor verzekeringsexpert Michel Ypma van Independer. ,,Het is belangrijk eerlijk te zijn naar je verzekeraar over wie welke auto het meest bestuurt, anders kunnen zij het risico niet goed inschatten: dat hangt namelijk af van je leeftijd en de schadevrije jaren.”

Zowel Bart als zijn partner hebben al ruim 20 schadevrije jaren, wat ze een leuke korting oplevert. Toch kunnen ze nog besparen: als ze overstappen naar Allianz Direct besparen ze niet alleen een paar euro per maand, maar hebben ze ook geen eigen risico meer. Hetzelfde geldt voor hun rechtsbijstandverzekering: door over te stappen besparen ze ruim een euro per maand en gaat hun eigen risico van 250 euro naar 0 euro. ,,De kleine besparing in geld is inderdaad mooi meegenomen, maar het grote voordeel zit ‘m hier in de voorwaarden,” reageert Bart. ,,Interessant, daar ga ik me zeker eens in verdiepen.”

Een nog grotere mogelijke besparing zit in de zorgverzekering: op dit moment betaalt het gezin een totaalbedrag van 505,76 euro per maand voor heel het gezin. Volgens Ypma kunnen ze, nu de kinderen ouder dan 18 zijn, beter voor losse zorgverzekeringen gaan. ,,Dat is meestal goedkoper en bovendien is personalisatie dan makkelijker: ik zie bijvoorbeeld dat ze nu een aanvullende dekking voor fysiotherapie hebben, maar misschien hebben de kinderen dat helemaal niet nodig.” Hoeveel het gezin precies kan besparen, is nog niet duidelijk aangezien de premies elk jaar weer opnieuw vastgesteld worden, maar Ypma adviseert zeker om voor de jaarwisseling de alternatieven te vergelijken. Bart: ,,Dat ga ik voor het einde van het jaar in de agenda zetten.”

Quote Een uitvaart­ver­ze­ke­ring is meestal niet het type verzeke­ring waarvoor je rond gaat shoppen Michel Ypma, verzekeringsexpert Independer

Bewuste keuzes

Bart en zijn vrouw hebben er ook voor gekozen om een overlijdens- en uitvaartverzekering af te sluiten. Voor die eerste ziet Ypma helaas geen mogelijke besparing, omdat ze niet alleen meer premie zouden gaan betalen, maar ook afsluitkosten zouden moeten betalen. Niet overstappen is dus zijn devies. Hetzelfde geldt voor de uitvaartverzekering: ,,Ze hebben een scherpe premie. Mogelijk kan het iets goedkoper, maar dit is meestal niet het type verzekering waarvoor je rond gaat shoppen, omdat de keuze voor een bepaalde polis meestal een weloverwogen beslissing is,” aldus Ypma.

Bart en zijn partner hebben voor een naturaverzekering gekozen, wat inhoudt dat de familie in het geval van overlijden uit een pakket diensten kan kiezen. Daarnaast is er een vrij te besteden bedrag. Bij een kapitaalverzekering krijgt de familie juist een geldbedrag uitgekeerd en moet alles dus verder zelf regelen. ,,Het voordeel van een naturaverzekering is dat veel van het werk je uit handen wordt genomen. Veel mensen zien er tegenop alles te moeten regelen op zo’n moment.”

Bart beaamt dit: hij heeft inderdaad bewust voor dit type verzekering gekozen en is dan ook niet van plan over te stappen. Ypma: ,,Begrijpelijk, want een keuze voor zo’n soort verzekering is vooral een gevoelskwestie.”

