Bavaria-baas: ‘In deze crisis is geen ruimte voor gepolder’

Sandra (37) had bijna een ton schuld, nu vecht ze tegen de schaamte: ‘Het kan iedereen overkomen’

10:28 Bijna 100.000 euro schuld had Sandra Doevendans (37), en ze durfde er pas over te praten toen ze twaalf jaar later eindelijk alles had afbetaald. Nu wil ze anderen behoeden voor de fouten die zij maakte. Want door de schaamte rondom schulden zoeken mensen veel te laat hulp.