Beleggen in beursgangers: ‘Het is lastig te bepalen wat een nieuwkomer waard is’

Kappers in zwaar weer: ‘Voor corona was ik schulde­loos, nu heb ik 88.000 euro schuld’

Bij velen was de opluchting vorige week groot: kappers mogen weer knippen. Weg met de uitgroei, weg met de coronakrullen. Maar veel kappers is het lachen intussen wel vergaan. Hun beroepsgroep had amper wat aan de coronasteun. „Voor corona was ik schuldeloos, nu heb ik 88.000 euro schuld bij de Staat.”

22 januari