Beleggen is hip: niet langer ouderen, maar steeds meer jongeren en vrouwen gaan ervoor

Ruim 1,75 miljoen huishoudens investeren inmiddels in aandelen, blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Kantar. Dat is zo’n 250.000 meer dan een jaar eerder. Beleggen is nu populairder dan in de late jaren 90 van de vorige eeuw. Dat was de tijd van de zogenoemde ‘camping rally’. De mobiele telefoon was in opmars en in de doorgaans rustige zomermaanden werd er juist flink gehandeld op de beurs. De reden zou zijn dat particuliere beleggers vanaf de camping massaal orders inlegden bij hun brokers.

De populariteit van beleggen zakte in toen in 2000 de internetbubbel barstte en beleggers enorme verliezen leden. De particuliere belegger verliet de beurs met de staart tussen de benen. Nu is beleggen weer helemaal op de weg terug. ,,De nieuwe instroom aan beleggers is veelal jonger en vaker vrouw’’, zegt Reg van Steen van Kantar. ,,Dat is een nieuwe trend. Vrouwen zijn onafhankelijker en nemen zelf de financiële teugels in handen.’’

Dat is een kentering met vroeger. Wie pakweg twintig jaar geleden naar de toen populaire Dag van het Aandeel ging, een beurs waar aanbieders van beleggingsproducten zich aan het publiek presenteerden, zag voornamelijk oudere mannen en echtparen lopen.

Makkelijker en goedkoper

Dat jongeren zich op beleggen storten, heeft verschillende redenen. Zelf een buffer opbouwen is steeds meer een noodzaak en beleggen is veel gemakkelijker en goedkoper geworden dankzij ontwikkelingen als de beleggingsapps op de smartphone.

Quote Jongeren zien dat ze zelf moeten sparen voor bijvoor­beeld een pensioen Peter Siks, Binck Bank De lage rente speelt ook een rol. Op een spaarrekening wordt je geld gegarandeerd minder waard, dus is beleggen het enige alternatief. Maar jongeren kijken ook naar de lange termijn. ,,De verzorgingsstaat wordt steeds verder uitgekleed. Jongeren zien dat ze zelf moeten sparen voor bijvoorbeeld een pensioen, of de mogelijkheid er een jaartje tussenuit te gaan’’, zegt Peter Siks, beleggingstrainer bij Binck Bank. De online broker ziet een groei van het aantal jonge beleggers.

Brokers als BinckBank en DeGiro, die de schakel vormen tussen de belegger en de beurs, hebben beleggen voor het grote publiek bereikbaar gemaakt. Door lage kosten te rekenen, werd beleggen voor grote groepen interessant. Bovendien kregen beleggers via deze bedrijven toegang tot buitenlandse beurzen. Een aandeel Tesla kopen werd net zo gemakkelijk als een aandeel ING.

De laatste jaren zijn de apps in opkomst. Zoals eind vorige eeuw de mobiele telefoon de drijvende kracht achter de handel was, is dat nu de smartphone. Bux Zero, een beleggingsapp, kwam in 2019 op de markt en heeft inmiddels al meer dan 400.000 gebruikers.

Bux Zero rekent geen commissie over simpele aan- en verkooptransacties. ,,Beleggen is niet interessant als je 10 euro commissie betaalt over een transactie van 100 euro’’, zegt Nick Bortot, bestuursvoorzitter bij Bux. ,,Nu is de beurs beter bereikbaar voor jongeren.’’

Jongeren met argwaan bekeken

De toevloed aan jonge beleggers wordt ook met enige argwaan bekeken. Jongeren zijn wat speelser en zien beleggen meer als een spel dan een serieuze bezigheid. En dat kan tot ongelukken leiden, is de vrees.

Daarbij wordt dan bijvoorbeeld gewezen op de toestanden rond het aandeel GameStop in de VS. Daar speculeerde een klein legertje particuliere beleggers de koers van het aandeel tot enorme hoogte. Dat leidde tot miljardenverliezen bij hedgefondsen, die juist speculeerden op een koersdaling. Niemand had medelijden met die hedgefondsen, maar het maakte wel duidelijk dat particuliere beleggers een onvoorspelbare factor zijn om rekening mee te houden.

De angst voor dergelijke taferelen in Nederland is er niet. ,,Je moet een duidelijk onderscheid maken tussen speculeren en beleggen. Op korte termijn een snelle koerswinst pakken is speculeren, dat heeft niets met beleggen te maken’’, zegt Bortot. ,,We zien juist dat de jongere generatie meer belegt voor de lange termijn.’’

,,Dat onbesuisde zien we weinig’’, zegt ook Van Steen. ,,De belegger is veel professioneler geworden. Dankzij internet is er ook veel meer kennis over beleggen beschikbaar gekomen. En we hebben de AFM, de financiële waakhond. Die kijkt of banken en brokers opletten dat beleggers geen gekke dingen doen.’’

Siks wijst ook op het volwassen gedrag. ,,Bij de krach in maart vorig jaar zag je dat de particuliere belegger bleef zitten en zelfs aandelen bijkocht.’’

Quote Vroeger was beleggen een rechts ding, nu meer een links ding Nick Bortot, Bux

De jonge beleggers onderscheiden zich ook op een andere manier, ziet Bortot. ,,Onze jongere klanten doen meer aan ethisch beleggen. Ze kijken naar de waarden en normen waar een bedrijf voor staat. Bedrijven worden zo meer de kant van duurzaamheid op geduwd. Vroeger was beleggen een rechts ding, nu meer een links ding.’’

Maar helemaal saai en braaf zijn de jonge beleggers ook niet. ,,Een klein deel van hun geld gebruiken ze om te speculeren. Cryptomunten zijn bijvoorbeeld populair’’, zegt Siks.

Spaargeld stijgt door de lage rentes nog maar amper in waarde. Beleggen van (een deel) van dat geld is daarom volgens sommigen een verstandige zet, zoals je in onderstaande video kan zien: