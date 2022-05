Besparen op een avocado? Koop ze in de aanbieding (en stop ze in de vriezer)

Kan 't goedkoper?De prijzen stijgen, ook die van onze boodschappen. Elke week bekijken we één product . Betaal je er meer voor en is er een manier om te besparen? Vandaag: avocado's.

1. Hoeveel kost een avocado?

Voor een kilo avocado's betaalden we in april 5,14 euro. Een jaar eerder was dat 4,91 euro. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GfK. Het Voedingscentrum gaat uit van een gemiddeld gewicht van 180 gram per avocado. Als we dat doortrekken, komen we dan gemiddeld op zo’n 93 cent per avocado. Vorig jaar april was dat minder, namelijk 88 cent.

Een prijsstijging dus. Maar toch is er ook goed nieuws voor avocadoliefhebbers: die stijging is lager dan dat van de totale rekening in de supermarkt. Voor al onze boodschappen betaalden we in april namelijk gemiddeld 8,1 procent meer dan in 2021 in dezelfde periode. Voor avocado’s was dat 5 procent. ,,Op natuurproducten en landbouwproducten kan de prijs altijd meer fluctueren afhankelijk van oogst, aanbod en vraag”, zegt GfK-onderzoeker Norman Buysse. ,,Maar voor avocado’s merken we dat eigenlijk niet in de supermarkt.”

Quote Ik vermoed dat de telers en exporteurs de hoge kosten terug willen zien, maar het is de vraag of retailers de prijs verhogen Cindy van Rijswick, specialist Food & Agri bij Rabobank

Dat beaamt Cindy van Rijswick, specialist Food & Agri bij Rabobank. ,,De supermarktprijzen bewegen niet heel erg. Retailers maken vaak afspraken die al van tevoren vast liggen voor het hele jaar en bepalen zelf de prijs die in de winkel ligt.” Nu komen er veel avocado's uit Peru bijvoorbeeld, en in andere periodes van het jaar uit Spanje, Chili of Marokko. ,,Retailers zorgen dat ze een constante aanvoer hebben van avocado’s”, aldus Van Rijswick.

Of de hoge transportkosten en energiekosten in de toekomst van invloed gaan zijn op de prijs in de winkel, is moeilijk te zeggen. Van Rijswick: ,,Ik vermoed dat de telers en exporteurs de hoge kosten terug willen zien, maar het is de vraag of retailers de prijs verhogen of dat het ten koste gaat van de marge. Die is op avocado's vrij hoog.”

Quote Zo’n netje met meerdere avocado's bij elkaar is het goedkoopst Minke van Kuijen van bespaarblog Gierige Gerda

2. Wachten op een aanbieding of niet?

Avocado's zijn relatief vaak in de aanbieding. Gemiddeld genomen gaat 22 procent van de producten met een korting de winkel uit, voor avocado’s is dat 36 procent. Als je een zelfgemaakte guacamole op het menu wil zetten, kan je dus het beste wachten op een aanbieding óf een supermarkt zoeken waar je op dat moment korting krijgt.

Wel waarschuwt Buysse voor de ‘eat-me-now’-avocado's. ,,Het voegt wat toe, want je kunt niet zien wanneer je ze het beste kunt eten. Maar het kan je ook dwingen om het snel te consumeren. En als je het snel consumeert, dan koop je weer eerder nieuwe. Dat past niet echt in een besparingspatroon.” Minke van Kuijen van bespaarblog Gierige Gerda ziet bovendien dat deze vaak per stuk duurder zijn. ,,Zo'n netje met meerdere avocado's bij elkaar is het goedkoopst.”

Quote Ik koop ze en bewaar ze in een ijsblokjes­vorm in de vriezer met een beetje citroensap. Dan heb je precies genoeg voor een boterham Minke van Kuijen van bespaarblog Gierige Gerda

3. Is er een (goedkoper) alternatief?

Nee, een alternatief is er niet. Een avocado is een avocado. Maar je kunt ze wel in de aanbieding kopen en slim bewaren. Als je ze langzamer wil laten rijpen, bewaar je ze in de koelkast. Zijn ze nog te hard, maar wil je ze wel op korte termijn eten? Dan bewaar je ze buiten de koeling.

Wat Van Kuijen daarnaast vaak doet is avocado's invriezen. ,,Ik koop ze en bewaar ze in een ijsblokjesvorm in de vriezer met een beetje citroensap. Dan heb je precies genoeg voor een boterham.” Ook in het vriesvak in de supermarkt zijn ingevroren blokjes avocado te vinden. Maar deze zijn vaak juist duurder dan een verse avocado per kilo: de kiloprijs is bij Albert Heijn bijvoorbeeld 7,96 euro, bij Jumbo 7,88 euro.

Van Kuijen koopt ze zelf vanaf 90 cent per stuk. Is de prijs hoger? Dan laat ze ze links liggen. ,,Ik vind ze eigenlijk gewoon heel duur”, zegt ze.

