Bewoners in deze straat verdelen miljoen euro: ‘Mensen die niet hadden gewonnen, kregen een ijsje’

Superbespaarder George: 'Ik ga regelmatig naar Duitsland om boodschap­pen te doen. Alles is daar goedkoper’

Sommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? In deze rubriek laten we een superbespaarder aan het woord. Deze keer George Ladru (72), die ondanks zijn goede pensioen koopjes jaagt.

24 mei