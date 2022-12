Bitcoin-familie voorzag de dip en nu leven ze als koningen in Thailand

Een ei hoort erbij, maar kan dat wel deze feestdagen? ‘De prijzen per ei zijn al gestegen van 22 naar 35 cent’

Een gekookt eitje bij het ontbijt, of een gevulde variant bij de borrel: het is nog maar de vraag of dat er deze feestdagen wel in zit. De prijs voor eieren is al fors gestegen, en het einde lijkt nog niet in zicht. Waarom zijn eieren duurder geworden? En moeten we vrezen voor lege schappen?

6 december