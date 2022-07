Bruidsparen geven meer uit: ‘De kosten zijn hoger geworden’

Gemiddeld geven bruidsparen dit jaar ruim 16.000 euro uit aan hun huwelijk. Dat is 2000 euro meer dan voor corona. We hebben weer zin in een feestje, maar: trouwen is ook duurder geworden. Leveranciers worden steeds vaker gedwongen de gestegen kosten door te berekenen.

Ook ten opzichte van de periode vóór corona zijn de kosten gestegen. In 2019 was het gemiddelde trouwbudget 14.143 euro. Ruim 2000 euro minder dan nu: dit jaar wordt er gemiddeld 16.182 euro uitgegeven aan een huwelijk. Dat blijkt uit een analyse van trouwsite ThePerfectWedding.nl. Ze maakten daarvoor gebruik van data uit de planningstool van de site.

,,Ik denk dat er twee dingen spelen”, zegt eigenaar Sarah Glasbergen. ,,Ten eerste hebben mensen heel veel zin in een goed feestje. We hebben wat gemist en willen iets goed maken. We hebben ook meer budget: we zijn minder op vakantie geweest, hebben minder etentjes gehad en dus geld gespaard.”

Meer huwelijken

Er zijn dit jaar al flink meer huwelijken gesloten, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. In de eerste vijf maanden van dit jaar werden 22.472 stellen in de echt verbonden, vorig jaar waren dat er in dezelfde vijf maanden 16.334. De drukke zomermaanden

Kosten doorberekenen

Maar ook hier is er geen ontkomen aan: de horeca is duurder, energie is duurder, en grondstoffen zijn duurder. En dus heeft dat ook z’n weerslag op huwelijken. Glasbergen: ,,Sommige offertes zijn al getekend in 2020. Deze mensen konden vorig jaar niet trouwen, huwelijken zijn uitgesteld. Maar de kosten voor een leverancier zijn in tussentijd veel hoger geworden. Sommigen kiezen ervoor om dat door te berekenen aan de bruidsparen en de offertes open te breken.”

Overigens is het niet zomaar mogelijk om een de prijzen te verhogen. Een getekende offerte geldt als een prijsafspraak. De prijzen mogen in dat geval alleen worden aangepast als het in de algemene voorwaarden staat.

Hogere uitgaven voor weddingplanner, locatie en catering

Aan locatie en catering werd 21 procent meer uitgegeven dan vorig jaar, en ook de kosten van een weddingplanner gingen flink omhoog: 8,7 procent ten opzichte van vorig jaar. ,,Veel bruidsparen hebben de horrorverhalen gehoord waarbij bruiloften meerdere keren verplaatst moesten worden. Dan moest je maar hopen dat de fotograaf en bloemist ook nog op een ander moment konden. Het is dus vrij logisch dat mensen vaker geld uitgaven aan een weddingplanner”, meent Glasbergen.

Glasbergen verwacht dat de uitgaven de komende tijd hoger zullen blijven. ,,We zien nog geen terughoudendheid bij bruidsparen. Iedereen is zo bezig met de inhaalbruiloften. Er zijn dit jaar alleen al een kwart meer huwelijk gesloten dan vorig jaar”, zegt ze. Wel ziet ze dat ook bij trouwlocaties de personeelstekorten impact hebben. ,,Locaties kunnen hun restaurant dan bijvoorbeeld niet altijd open houden, omdat al het personeel op het huwelijk staat.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de economie: