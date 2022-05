Brussel opent jacht op crimineel geld, misdaad ligt mijlenver voor

Europa wil veel meer werk maken van zijn jacht op crimineel vermogen. Dat is hard nodig, want van de 139 miljard die misdaadbendes per jaar opstrijken - een bedrag dat in de buurt komt van de totale EU-begroting - wordt nu maar 2 procent bevroren en 1 procent afgepakt.

Brussel denkt de opsporing en vervolging aanzienlijk te kunnen verbeteren door de aanpak en bestraffing te harmoniseren en door een veel snellere bevriezing van crimineel vermogen. ,,Als daar te veel tijd overheen gaat valt er niet veel meer te bevriezen”, aldus Eurocommissaris van Binnenlandse Zaken Ylva Johansson.

Misdaadconcerns zijn intussen al zo machtig dat ze een serieuze bedreiging vormen voor de interne Europese veiligheid, aldus de Commissie. Veel bendes zijn actief in drie of meer landen, ze werken professioneel en profiteren met hun activiteiten op het vlak van wapen-, drugs- en mensenhandel optimaal van de open grenzen. Wie hen in de weg staat wordt omgekocht of vermoord.

Ook nemen ze op steeds grotere schaal bonafide bedrijven over die ze daarna gebruiken als dekmantel voor hun illegale activiteiten. Door de coronapandemie en de Russische inval in Oekraïne is het gevaar dat ze in de officiële economie infiltreren nog meer toegenomen, omdat veel meer bedrijven dan normaal uiterst kwetsbaar zijn voor overname.

Alle hens aan dek

Ondanks dat het alle hens aan dek is ontbreekt in de Commissievoorstellen het verplichte vermogensregister, waarvoor sinds kort in het Europese Parlement wel een meerderheid is. Eventueel later, aldus Eurocommissaris van Justitie Didier Reynders. De Commissie wil nu wel het omzeilen van sancties tot misdrijf maken, waardoor daartegen harder kan worden opgetreden, maar het probleem waartegen ook Nederland oploopt – dat bezittingen niet kunnen worden bevroren omdat vaak niet duidelijk is van wie ze zijn – wordt daarmee niet aangepakt. Dat geldt ook voor de Russische oligarchen met vermogen in Europa.

Brussel moest vandaag fors inleveren op eerder gewekte verwachtingen om met dit vermogen de heropbouw van Oekraïne te financieren. Die vergt honderden miljarden, maar tot nu toe is in heel Europa nog geen 10 miljard aan vermogen bevroren (en dat kan alleen nog maar worden afgepakt als er een misdaadlink is). In een veel hoger cijfer van april – 35 miljard – waren bevroren tegoeden van de Russische centrale bank meegeteld.

