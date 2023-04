Co-kopen: huis huren én startkapitaaltje opbouwen

Met video Kabinet verandert wet: na drie tijdelijke contracten in vaste dienst of anders pas na 5 jaar weer flexcon­tract

Werknemers die voor de derde keer een tijdelijk contract hebben gekregen, moeten daarna in vaste dienst worden genomen. Gebeurt dat niet, dan mag het bedrijf hun pas vijf jaar later weer een nieuw tijdelijk contract aanbieden. Deze contractpauze is nu nog zes maanden, maar het kabinet wil een einde maken aan ‘draaideurconstructies’, waarbij werkenden telkens weer van tijdelijk contract naar tijdelijk contract gaan.