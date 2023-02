Consumentenbond bestaat 70 jaar: ‘In het begin telden we het aantal lucifers in doosjes’

Winnaar van 3 miljoen euro tot nu toe spoorloos: ‘Wie weet ligt lot in stoffige lade’

Hij kan het nog maar nauwelijks geloven: ondernemer Hans Verheul had de jackpot in handen. Zijn winkel in De Bilt verkocht een staatslot waarop een prijs van meer dan 3 miljoen euro is gevallen. Nog onbekend is wie de nieuwe multimiljonair is. De geluksvogel heeft zich nog niet gemeld.