Contactloze betalingen winnen terrein, dit is waarom

We gaven het afgelopen jaar meer en vaker geld uit op internet. Het aantal betalingen aan de kassa bleef nagenoeg gelijk, meldt Betaalvereniging Nederland. Ook opvallend: contactloos betalen met smartphone of smartwatch won flink aan populariteit.

De coronacrisis had ook afgelopen jaar veel impact op ons betaalgedrag: het aantal betalingen op internet steeg met 14 procent, terwijl het aantal betalingen aan de kassa nagenoeg gelijk bleef. ,,We verwachten dat online winkelen een blijvend fenomeen zal zijn. We hebben dat nu twee jaar gedaan, mensen zijn eraan gewend geraakt”, zegt Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland.

Toch is het aantal betalingen aan de kassa nog tien keer zo groot als het aantal online betalingen. ,,Voordat de coronacrisis uitbrak, zagen we jaarlijks een groei van 5 tot 10 procent in het aantal betalingen aan de kassa. De afgelopen twee jaar stond deze groei nagenoeg stil. Als corona voorbij is, verwachten we dat die trend weer doorzet.”

Quote Het aantal betalingen met smartphone of smartwatch is het afgelopen jaar ruwweg verdubbeld Berend Jan Beugel van de Betaalvereniging Nederland

Contactloos betalen

Contactloos betalen is ondertussen bezig met een flinke opmars. Inmiddels is bijna 90 procent van alle pinbetalingen contactloos, zonder dat er nog een pinpas in een pinapparaat wordt gestoken (vorig jaar was dat 85 procent). Van alle contactloze pinbetalingen is een kwart zelfs helemaal zonder pinpas, maar met smartphone of smartwatch.

,,Het aantal betalingen met smartphone of smartwatch is het afgelopen jaar ruwweg verdubbeld”, zegt Beugel. ,,De komst van Apple Pay zorgde in 2020 al voor een enorme boost, afgelopen jaar is Google Pay daarbij gekomen. Voor deze bedrijven is het makkelijk om goedwerkende apps te bouwen. Voor banken zelf is het ingewikkelder om dat te maken en onderhouden.” De organisatie verwacht dat alle betalingen langzamerhand naar de smartphone zullen verhuizen.

Minder contante betalingen

De populariteit van cashloos betalingen zie je ook terug in het aantal betalingen met contanten: een daling van 43 procent over de afgelopen twee jaar. ,,Het wordt min of meer kunstmatig in leven gehouden voor mensen die het nodig hebben of graag willen”, ziet Beugel. ,,Cash is anoniem en laat geen sporen na. Dat is voor sommige mensen belangrijk. Daarnaast vinden sommige mensen, bijvoorbeeld senioren of mensen met lichamelijke beperkingen het prettig om met cash te betalen.”

In buurland Duitsland wordt inmiddels geld gevraagd (6 euro) voor opnames bij de geldautomaat, vertelt Beugel. In Nederland brengen sommige banken alleen kosten in rekening voor hoge bedragen. Per 2023 verdwijnt wel de mogelijkheid om te betalen per acceptgiro.

