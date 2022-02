Crypto, sparen, schulden: zo bespreek je geldzaken met je kinderen

Is het slim om te investeren in cryptogeld, zoals bitcoins?

Cryptogeld is bedacht om het financiële systeem te veranderen. Om je geld te bewaren of ermee te handelen heb je geen bank meer nodig, alleen een computer. Gebruikers bewaren het digitale geld samen in een zogeheten blockchain. Het bijzondere aan die blockchain is dat er geen centraal punt is waar alle gegevens staan opgeslagen. Het zit in blokken vol data, op verschillende computers die met elkaar zijn gelinkt, waardoor het moeilijk te bereiken is voor hackers.