Dankzij verschillende regelingen konden kinderen van Marlou tóch sporten

Brussel opent jacht op crimineel geld, misdaad ligt mijlenver voor

Europa wil veel meer werk maken van zijn jacht op crimineel vermogen. Dat is hard nodig, want van de 139 miljard die misdaadbendes per jaar opstrijken - een bedrag dat in de buurt komt van de totale EU-begroting - wordt nu maar 2 procent bevroren en 1 procent afgepakt.

25 mei