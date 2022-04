De ene zus erft alle bezittingen en de ander mag het huis overkopen voor twee ton

Geld & Geluk Fred: ‘Als we niet meer kunnen rondkomen, zal onze zoon wel kostgeld moeten betalen’

In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Zelf boodschappen scannen levert Fred en Ali af en toe een voordeeltje op en zo blijft er meer over voor haar paard. ‘Die bitterkoekjes waren gratis. Regels zijn regels.’

18 april