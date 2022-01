De nichtjes weigeren de erfenis omdat ze geen gedonder willen

Moeder is overleden. Dat zat er al een tijdje aan te komen. Ze was op leeftijd, geestelijk en lichamelijk ziek en woonde al enkele maanden in een verpleeghuis. Sindsdien stond haar woning leeg. Haar zus had de sleutel en hield een oogje in het zeil. Ze gaf de planten water, haalde de post uit de brievenbus en ging af en toe met de stofzuiger en plumeau door het huis.