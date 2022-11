Dennis gaf bijna 8000 euro uit aan de operatie van zijn kat: ‘Twee weken later heb ik haar laten inslapen’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Dennis Lans (31) die bijna 8000 euro uitgaf aan een operatie voor zijn kat die twee weken later alsnog stierf.

Wanneer speelde dit?

,,Begin 2020. Mijn kat, Korra, een poesje van 5 jaar, was ziek en dat bleek al vrij snel ernstig te zijn.”

Hoe kwam je erachter dat het mis was?

,,Ze wilde niet meer eten en verstopte zich telkens. Dus ging ik met haar naar de dierenarts. De echo liet zien dat er een niersteen vastzat in haar urineleider, dat is het buisje naar de blaas toe. Hierdoor kon ze het vocht uit haar nier niet meer kwijt en ging haar nier opzetten waardoor ze ernstig nierfalen had. Ze had heel erg veel pijn.”

Wat adviseerde de dierenarts?

,,Ik kreeg het advies om meteen met haar naar het Universitair Dierenziekenhuis in Utrecht te gaan. Ik had geen vervoer dus samen met mijn broer reed ik met Korra naar Utrecht. Om 22.00 uur ‘s avonds gaf ik haar daar af. Ze herhaalden de tests die mijn dierenarts al had uitgevoerd en ze kwamen met een voorstel voor een operatie aan haar nieren.”

Hoeveel zou het je kosten?

,,3000 euro voor de operatie en 300 euro terugkerende kosten per maand. Na het eerste halfjaar zou dat 300 euro per kwartaal worden, voor de herhaalafspraak voor controle en het doorspoelen van het systeem.”

Dat is ontzettend veel geld!

,,Ja en het was niet de eerste keer dat ze iets had. Ze had een keer longontsteking, ze kon eens een tijd niet lopen en had ernstige rugklachten; met Korra was er altijd van alles en nog wat.”

En toch ging je ervoor?

,,Toen ik haar uit het asiel haalde, was ze een halfjaar. Ik wist niet dat het een probleemkatje zou worden, ik was zo dol op haar. Daarvoor was ik net richting Brabant verhuisd, daar kende ik niemand. Daardoor betekende ze veel voor me en wilde ik zo ver mogelijk gaan om haar te redden. Tot ik de grens financieel had bereikt.”

Quote In overleg met de dierenarts heb ik haar laten inslapen. Ze is in mijn armen overleden, dat was rustiger voor haar

En waar lag die grens uiteindelijk?

,,Tijdens het traject hielden ze me netjes op de hoogte en vroegen me telkens eerst of ik akkoord ging met het bedrag. De operatie was geslaagd, daarna lag ze 3 dagen op de intensive care, daarna kreeg ze nazorg. Toen ze na anderhalve week nog steeds niet zelfstandig kon eten - ze kreeg sondevoeding - kreeg ik haar mee naar huis in de hoop dat haar vertrouwde omgeving een positief effect zou hebben. Maar na een dag thuis zat ik alweer bij de dierenarts; de plek waar het buisje voor de sondevoeding doorheen ging, was ontstoken.

Ik was al bijna 8000 euro kwijt, meer kon ik niet opbrengen. In overleg met de dierenarts heb ik haar laten inslapen. Ze is in mijn armen overleden, dat was rustiger voor haar.”

Hoe kijk je erop terug?

,,Ik had haar graag nog een jaar of tien bij me gehad. Ik ben blij dat ik de financiële mogelijkheden had om haar proberen te redden maar achteraf besef ik dat ik het meer voor mezelf probeerde dan voor haar. Ik ben heel verdrietig geweest maar inmiddels heb ik Suusje, ook een poes uit het asiel. Haar ga ik wel laten verzekeren, want door Korra weet ik hoe duur een huisdier kan uitpakken.”

