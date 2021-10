Deze Nederlandse ondernemer (42) is in één klap miljardair

Een nieuw hoofdstuk in de kleurrijke successtory van de geboren Tukker, die tegenwoordig in San Francisco woont. Als student van de Universiteit Twente ontwikkelde hij in 1999 een infraroodapparaatje, waarmee hij via z’n computer meerdere elektronische apparaten kon bedienen. Hij zat met die vondst in no-time aan een omzet van een half miljoen.