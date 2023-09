Dirks surpriseparty van 750 euro was een vergissing: ‘Ze kwam haar slaapkamer niet uit’

Geldflaters Met een auto van 950 euro op vakantie bleek niet een heel goed idee: 'Ook dat was een miskoop’

Erika Vermeulen (54) was aan haar kampeervakantie 2000 euro meer kwijt dan verwacht. Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater.