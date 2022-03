Dit is wat er gebeurt als je op sms’je klikt van ‘ABN-Amro’: jonge crimineel strijkt ruim 80.000 euro op

Slechts 14 geldautoma­ten per 100.000 inwoners: in deze stad is er bijna geen contant geld meer

Betalen met muntjes en briefjes raakt in Nederland snel uit de gratie: we pinnen massaal onze boodschappen en andere aankopen. Utrecht spant de kroon: bijna nergens zijn zo weinig geldautomaten als in de Domstad. Maar waarom juist in deze grote stad?

3 maart