Dit verandert er op 1 juli en heeft mogelijk invloed op jouw portemonnee

Stijging minimumloon

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder gaat iets omhoog. Als je 36 uur werkt, staat daar 11,26 euro tegenover. Dat is 20 cent meer dan het brutosalaris van 11,06 dat nu wordt uitbetaald. Het minimumloon is onder andere gekoppeld aan uitkeringen. Door de stijging van het loon stijgt het bedrag van de uitkeringen mee. Ook worden de jeugdlonen herzien.



Stijgende huurprijzen

Vanaf vrijdag mag de verhuurder van een sociale huurwoning de huur met maximaal 2,3 procent verhogen. Het afgelopen jaar was het voor wooncorporaties verboden om de huur te verhogen vanwege de coronacrisis. Voor woningen in de vrije sector mag de huur met maximaal 3,3 procent verhoogd worden.



Verplichte rookmelders

Vanaf aankomende vrijdag is het in ieder huis verplicht om op iedere verdieping een rookmelder te hebben. De overheid adviseert een rookmelder die minstens tien jaar meegaat. Een rookmelder kost gemiddeld 16 euro.



Volledig scherm Het is vanaf vrijdag verplicht om een rookmelder te hebben op iedere verdieping. © Shutterstock / r.classen

Verlaging btw op energie

De btw op energie wordt tijdelijk verlaagd van 21 naar 9 procent. Met deze verlaging wil de overheid gezinnen tegemoet komen die door de stijgende energieprijzen en inflatie de rekeningen niet meer kunnen betalen. Door de maatregel kunnen huishoudens enkele tientjes tot honderden euro’s besparen. Het verlaagde tarief geldt tot eind 2022.



20 euro meer kinderbijslag

Veel gezinnen hebben het zwaar door de inflatie. Hoewel het kabinet eerst het besluit had genomen dat de kinderbijslag niet omhoog gaat, gaan ze gezinnen nu toch bijna 20 euro extra uitkeren per kind, per kwartaal. Voor een kind van 0 tot 5 is het bedrag straks 249 euro, voor een kind van 6 tot 11 is het 302 euro en voor een kind van 12 tot 17 komt het bedrag neer op 356 euro. Gezinnen ontvangen het nieuwe tarief voor het eerst in oktober 2022. De betaling die ze begin juli ontvangen, gaat over het tweede kwartaal en is nog het oude bedrag.



Gratis lezen voor kinderen

Iedereen onder de 18 jaar kan vanaf 1 juli gratis lid worden van de bibliotheek. Veel bibliotheken waren al gratis, maar mochten officieel nog de helft van de prijs voor een volwassene in rekening brengen. ,,Voor jonge mensen mogen kosten geen drempel zijn om naar de bibliotheek te gaan”, aldus staatssecretaris van Media en Cultuur, Günay Uslu.



Volledig scherm De bibliotheek wordt gratis voor iedereen onder de 18 jaar. © Hollandse Hoogte / ANP

Geen papier meer voor PostNL

Wie niet thuis is op het moment dat de postbezorger voor de deur staat, ontvangt vanaf vrijdag geen papieren kennisgeving meer in de bus. Het bedrijf laat voortaan alleen nog via e-mail of de Post-NL-app weten dat de bezorger langs is geweest en waar klanten hun pakketje kunnen ophalen. Het bedrijf bespaart naar eigen zeggen 70.000 kilo papier per jaar door deze nieuwe regel.



Strengere reclameregels voor influencers

Nederlandse vloggers en influencers met meer dan een half miljoen volgers vallen vanaf 1 juli onder de Mediawet. Dit betekent dat ze zich moeten houden aan strengere regels rond reclame. Het doel is om de kijker, en met name de jonge kijker te beschermen. Zo mogen vloggers in gesponsorde video’s voor kinderen geen speelgoed meer uitgebreid aanprijzen. Er komt een verbod op reclame voor medische producten en video’s over nieuws of politieke informatie mogen nooit gesponsord zijn. Influencers die gesponsord worden, bijvoorbeeld doordat ze kleding of apparatuur krijgen zonder dat ze die aanprijzen, moeten dit ook melden bij het Commissariaat voor de Media.



Verhoging pensioenfondsen

Een aantal grote pensioenfondsen gaat de pensioenuitkeringen verhogen in juli. Het grootste fonds van Nederland, ambtenarenfonds ABP, geeft gepensioneerden 2,4 procent meer. Het is de eerste keer sinds 2008 dat ABP de pensioenen verhoogt. Ook metaalfonds PME kondigde aan om de pensioenen met 1,3 procent op te schroeven.



Kijk onze video's over de economie in onderstaande playlist: