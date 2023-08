Eén muntje kost 3,50 euro op Lowlands: ‘Alsof je met monopolygeld bezig bent’

Een ticket voor een meerdaags festival is al niet gratis. Lowlands passeerde dit jaar de ‘beruchte’ 300-euro grens voor tickets, al gingen kaarten in de doorverkoop deze week voor minder weg. Ook de consumpties lopen aardig in de papieren. Een muntje kost 3,50 euro. Vorig jaar was dat ‘slechts’ 3,30 euro, en voor corona, in 2019, telde je ‘slechts’ 2,90 euro neer. Ook op Pinkpop betaalde je 3,50 voor één muntje (vanaf vijf stuks voor 17,50 euro) en bij de Zwarte Cross telde je 3,10 euro neer. Voor een (klein) drankje betaal je vaak met één muntje, voor een maaltijd vaak meerdere.

,,Muntjes zijn niet goed voor het prijsbewustzijn’’, weet Anne Abbenes. ,,Alsof je met monopolygeld bezig bent. Je bent vergeten dat je er geld aan uitgegeven hebt toen je ze kocht’’, zegt ze. ,,Geld is sowieso al een abstract concept voor het brein. Ons brein is namelijk miljoenen jaren oud, het concept geld is daarmee vergeleken heel jong. Het brein heeft bijvoorbeeld het liefst ronde getallen, prijzen van bijvoorbeeld 1,75 euro zijn al moeilijk te verwerken. De prijs van drie muntjes rekenen we ook niet snel meer terug naar euro’s.’’

Sociale effect

Bovendien is lang niet iedereen bezig met geld op het festival. ,,Als je in de rij staat voor de munten, realiseer je je misschien wel even hoeveel munten je er al doorheen hebt gejast, of hoeveel geld het kost. Maar je ziet ook al die andere mensen in de rij staan’’, zegt Abbenes. ,,Dan koop je toch nog die set muntjes. Iedereen doet het, allemaal gelijkgestemde mensen, waarom jij ook niet? Het ‘wat maakt het nou uit-effect’ speelt ook mee: het is leuk en gezellig, en ach die paar muntjes kunnen er ook nog wel bij.’’

De prijzen van festivalkaartjes vliegen door het dak. Hoe kan dat? (video):

Het verraderlijke is dat je op veel festivals alleen meerdere munten tegelijk kunt kopen. Zijn je muntjes op tegen het eind van het festival? Dan koop je er misschien wel meer dan je eigenlijk nodig hebt, en die maak je natuurlijk wel op. ,,Heel slim van festivalorganisaties’’, zegt Abbenes. Of contactloos betalen voor het brein een betere oplossing is, vraagt Abbenes zich overigens af. ,,Dan gaat het betalen snel, heb je geen tijd om er bij stil te staan en is het nóg abstracter dan de fysieke munten.’’

Zo ga je bewust om met je munten

Abbenes heeft twee belangrijke tips om te zorgen dat je na het festivalweekend niet tegen een lege bankrekening aankijkt. Als eerste adviseert ze om te zorgen dat je niet makkelijk bij je pinpas of rekening kunt. Koop het aantal muntjes dat je wil kopen of je budget je toestaat en stop je pas dan weg. Sluis eventueel geld door naar een spaarrekening waar je niet mee kunt pinnen.

Geef jezelf per dag een aantal munten Anne Abbenes, Financieel psycholoog

Daarnaast adviseert ze om enveloppen of zakjes mee te nemen voor elke dag dat je gaat. ,,Geef jezelf per dag een aantal munten. Dan heb je letterlijk een geldpotje voor die dag. Daar werkt heel goed voor het brein. Je weet hoeveel je hebt.’’ Weet je van jezelf dat je veel drinkt en soms vergeet te eten? ,,Dan kun je per dag je voorraad nog in tweeën splitsen: een deel voor eten, een deel voor drankjes’’, aldus Abbenes.

En vergeet niet om goed naar de grond te kijken als je in de rij staat voor een drankje of maaltijd: wie weet heeft een mede-festivalganger er wel een laten vallen. Wie weet...

