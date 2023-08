Eerst kocht Sara alleen op rekening om thuis te proberen, nu staat er 2500 euro aan rekeningen open

Recht op een basisbeurs? Vraag hem nog snel aan

Vanaf collegejaar 2023-2024 is de basisbeurs terug in het hoger onderwijs. Vraag je voor 1 september je beurs aan, dan ontvang je in september al je eerste geld. Inmiddels heeft zo'n 90 procent van de studenten de beurs al aangevraagd. Zo regel je je studiefinanciering.