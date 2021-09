Elma: ‘Ik ben altijd bang dat ons spaargeld opraakt’

Geld & Geluk Hypotheek en boodschap­pen kosten Ghuislaine en Michiel evenveel: 400 per maand

6 september In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Ghuislaine en Michiel betalen 400 euro per maand aan hypotheek en liggen daar niet wakker van. Er blijft genoeg over om in Parijs te shoppen.