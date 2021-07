Energieprijzen breken nieuwe records: ‘Stap sowieso over’

Dat de energieprijzen stijgen, is al langer bekend. Maar de prijzen van elektriciteit bereiken nu wéér nieuwe recordhoogtes, meldt ABN Amro. Hoe komt dit en wat betekent het voor je vaste lasten? En: is dit het moment om nog snel over te stappen?

Hoe het komt? Een paar ontwikkelingen versterken elkaar. Zo zijn de gasprijzen gestegen naar het hoogste punt in meer dan dertien jaar doordat er onzekerheid is over de voorraad. De koude winter en koele voorjaarsperiode zorgden allereerst voor een grotere vraag. ‘Vanaf de maanden april/mei worden de voorraden normaal gesproken weer aangevuld. Maar dit jaar hadden we te maken met een periode van erg warm weer’, schrijft de bank. Daardoor was er meer vraag naar elektriciteit; voor airconditioning en andere verkoelingsapparatuur.

De wind viel daarbij tegen, dus was er nog meer gas nodig in de plaats van die gewoonlijk duurzaam opgewekte energie. Omdat we bovendien door de ontwikkelingen in Groningen afhankelijker zijn van gas uit andere landen, is er nog meer onzekerheid over de voorraad. Resultaat: alleen al in juni was een stijging van 25 procent te zien.

Wereldwijd zijn voorraden ook lager dan normaal. ‘De onzekerheid of de voorraden op tijd weer voldoende kunnen worden gevuld voor het komende winterseizoen draagt bij aan het sentiment rond de huidige schaarste waardoor prijzen nog verder stijgen’, aldus ABNAmro.

Energiecontract

Dit heeft ook consequenties voor Nederlandse huishoudens. Als je een nog lopend jaarcontract hebt, verandert er nog niets. Maar ben je na bijvoorbeeld een jaarcontract blijven hangen bij je energieleverancier, dan ben je automatisch overgegaan op een variabel tarief. Dat betekent dat het bedrag twee keer per jaar - in januari en juli - wordt herzien. Bij de huidige prijsstijgingen kan dat dus inhouden dat het tweemaal per jaar flink omhoog gaat.

Op de prijsstijgingen van gas en stroom heb je weinig invloed, maar wat kun je dan wel doen? ,,Sowieso overstappen”, adviseert Joyce Donat van de Consumentenbond. ,,Dat geldt voor iedereen. Het is bekend dat ‘slapers’ - mensen die niet overstappen na hun contract - te veel betalen voor energie. Er zijn nog steeds heel veel mensen die nooit overstappen, terwijl je er wel 400 euro per jaar door kunt besparen.” Onder meer de bond zelf biedt een vergelijker van tarieven.

De huidige prijsstijgingen maken overstappen - mits je contract is afgelopen - alleen nog maar urgenter. Donat: ,,Je betaalt al te veel als je niet overstapt. Nu de energieprijzen zo snel omhoog gaan, ga je alleen maar nóg meer betalen. Dat is het enige wat je als consument kunt doen.” Ook nu kun je gewoon nog profiteren van de reclamestunts van energieleveranciers, benadrukt de woordvoerder. ,,Ze bieden je hoe dan ook een tarief waarmee ze je naar binnen kunnen hengelen. Vaak krijg je een welkomstbonus. Ze anticiperen erop dat je vervolgens blijft zitten. Doe daar je voordeel mee.”

Als je een nog lopend contract hebt bij je energieleverancier, moet je vaak een boete betalen als je wil overstappen. Toch kan het zijn dat je zelfs dan nog goedkoper uit bent. Check hieronder hoe hoog jouw boete is:

