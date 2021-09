Energierekening wordt onbetaalbaar voor lage en middeninkomens

Was energie mede door de coronacrisis in 2020 nog spotgoedkoop, dit jaar is de situatie totaal omgedraaid. Met name de afgelopen maanden gaat het hard. ,,Betaalde een gemiddeld vierpersoons huishouden een jaar terug nog 507 euro voor gas en licht, exclusief belastingen en heffingen, inmiddels is dat 1229 euro”, zegt Sanne de Jong-Bins van online vergelijker Gaslicht.com. ,,Dat is bijna tweeënhalf keer zoveel.”