Er is veel te doen om vermogen in box 3: hier moet je op letten bij belastingaangifte

belastingaangifteHet is weer zover: sinds 1 maart kun je de aangifte inkomstenbelasting doen over het jaar 2022. Wij helpen je op weg bij je belastingaangifte. Vandaag: hoe zit het met je vermogen?

Als je veel geld op je spaarrekening hebt staan, moet je daar wellicht belasting over betalen. Dat geldt ook als je hebt geïnvesteerd in bijvoorbeeld aandelen of crypto. Al je vermogen wordt bij de aangifte inkomstenbelasting belast in box 3. ,,Dit jaar is voor box 3 een bijzonder jaar”, zegt Tjarko Denekamp, expert vermogensplanning bij ABN Amro MeesPierson.

Er is veel te doen om box 3. De Belastingdienst ging namelijk uit van een bepaald rendement dat je over jouw vermogen zou maken. Op basis van dat rendement betaal je belasting in box 3. Maar de afgelopen jaren bleek het rendement waar de Belastingdienst mee rekende, veel hoger dan het rendement dat Nederlanders maakten over spaargeld of beleggingen.

,,Sommigen hadden zelfs een negatief rendement”, zegt Marjan Heemskerk, accountant en blogger van The Happy Financial. ,,Er is zelfs een rechtszaak geweest en er is bepaald dat deze regeling oneerlijk is.”

Daarom hebben we nu te maken met een overgangsjaar. ,,Er zijn nu twee berekeningen voor box 3”, zegt Denekamp. ,,Volgens het oude en het nieuwe systeem. De gunstigste uitkomst van deze twee berekeningen gaat voor jou gelden. Dit hoef je zelf niet te berekenen, dat doet de Belastingdienst voor je.”

Quote Spaarders zullen waarschijn­lijk gunstiger af zijn met het nieuwe systeem, beleggers juist met het oude Tjarko Denekamp, expert vermogensplanning bij ABN Amro MeesPierson

Wanneer betaal je belasting over je vermogen?

Over het belastingjaar 2022 geldt een heffingsvrij vermogen van 50.650 euro (voor fiscaal partners is dat 101.300 euro). Dat betekent dat als jouw vermogen op 1 januari 2022 lager is dan dit bedrag, je geen belasting hoeft te betalen over je vermogen.

,,Het gaat hier om je vermogen minus je schulden”, zegt Heemskerk. ,,Over het deel boven het heffingsvrij vermogen wordt een rendement bepaald. En over dat rendement betaal je uiteindelijk 31 procent belasting.”

Denekamp: ,,Als je meer dan 31.747 euro aan vermogen hebt, moet je dit wel al aangeven bij het invullen van je inkomstenbelasting. Vaak zijn bepaalde zaken, zoals het vermogen op je spaarrekeningen, al vooraf ingevuld. Maar je dient ook de waarde van je aandelenportefeuille, je cryptovaluta of van bijvoorbeeld een tweede huis in te vullen. Controleer dus ook of de eventuele vooraf ingevulde gegevens van de Belastingdienst kloppen.”

Het zogenoemde fictieve rendement wordt over 2022 dus op verschillende manieren berekend. ,,Het oude systeem werkt met vermogensschijven”, zegt Denekamp. ,,Dus het percentage hangt af van hoeveel vermogen je hebt. Het nieuwe systeem rekent met verschillende percentages voor verschillende soorten bezittingen. Dat betekent dat spaarders waarschijnlijk gunstiger af zullen zijn met het nieuwe systeem en beleggers juist met het oude systeem.”

Quote Iedereen heeft van de periode 2017-2020 geleerd: maak bezwaar als je denkt dat het niet klopt Tjarko Denekamp, expert vermogensplanning bij ABN Amro MeesPierson

Bezwaar maken

Sommige Nederlanders hebben in de afgelopen jaren bezwaar gemaakt tegen de berekeningen van de Belastingdienst. ,,Momenteel zitten we in een overgangsfase”, zegt Heemskerk. ,,Er wordt gewerkt aan een beter systeem voor het berekenen van je rendement vanaf 2026. Eigenlijk zou je moeten rekenen met ieders daadwerkelijke rendement. Maar dat is zó ingewikkeld. Dan zouden mensen zelf spullen moeten aanleveren. Dat is voor mensen lastig en waarschijnlijk gaan de systemen van de Belastingdienst daar ook van over de kop.”

Denekamp: ,,Vandaar deze tijdelijke oplossing, maar men twijfelt daarom ook al of het nieuwe systeem van 2022 wél klopt. Zeker omdat 2022 voor beleggers geen goed jaar was. Iedereen heeft van de periode 2017-2020 geleerd: maak bezwaar als je denkt dat het niet klopt. Anders vis je achter het net. Ik sluit niet uit dat er weer wat nieuwe bezwaren kunnen gaan volgen. Vraag je alleen wel af of het belang groot genoeg is om hier moeite in te steken. Vind je het dat waard als het bijvoorbeeld gaat om een paar tientjes?”

Tips voor het opgeven van je vermogen Indien je fiscaal partner bent, kan het de moeite lonen om te schuiven met jullie vermogen. ,,Er wordt namelijk per partner gekeken of het oude of nieuwe systeem gunstig uitpakt”, zegt Denekamp. ,,Voorheen zat je bij een 50/50-verdeling bijna altijd goed. Doordat er nu twee systemen zijn, verandert de situatie. Het kan nu gunstig zijn om een scheve verdeling te maken. Dat kan wat euro’s belasting schelen. Ga daar mee spelen.” Heemskerk: ,,Ik merk vaak dat mensen onvoldoende rekening houden met het heffingsvrij vermogen. Ze denken dat ze heel veel belasting moeten betalen en vragen of ze moeten gaan schuiven met vermogen. Maar voor de gemiddelde Nederlander is het niet nodig om allerlei trucjes uit te halen.”

