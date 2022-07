Eric begint nooit meer aan kippen: ‘Ik liep de hele dag stront weg te spuiten’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Eric Manschot (38) die dacht dat kippen een leuk idee waren.

Hoezo kippen?

,,Ik ben een geboren stadsmens maar op een gegeven moment vond ik het te krap worden in de stad. In 2019 verhuisden we naar het Groene Hart. Lekker rustig, in een vrijstaand huis met een ruime tuin en groen om ons heen. Dit landelijk leven bracht mij vorig jaar nazomer op het romantische idee om kippen te houden. Het leken ons gezellige huisdieren, dat zachte getok om je heen, elke dag verse eieren. Dus we gingen op zoek naar kippen. We gingen voor knuffelkippen, die komen op je schoot zitten, net als een hond of kat.”

Waar koop je knuffelkippen?

,,Als je dieren koopt, moet je het goed doen. Dus eerst heb ik een kippenspecialist laten langskomen om te kijken of de tuin geschikt was. We moesten eerst de tuin kip-proof maken voor we aan een nest met kippen konden beginnen. Uiteindelijk kwamen we via Marktplaats in een soort netwerk terecht van kippenbroeders die fokken en eieren laten uitbroeden om te verkopen.”

Wat moest er aan de tuin gebeuren?

,,We moesten de halve tuin verbouwen. De onderkant van de schuttingdeuren moest verlaagd worden zodat ze niet konden ontsnappen, we moesten aarde storten voor de ondergrond van de ren, een ren plaatsen en daarin moesten we dan weer houtsnippers leggen die hartstikke duur waren.”

En de kippen?

,,We kozen knuffelkippen die mooi bij de tuin kleurden. We moesten een week of negen wachten voor we ze konden ophalen, ze moesten eerst ontwormd worden en groot genoeg zijn om bij de moederkip weg te mogen.”

Wat betaalde je ervoor?

,,De kippen waren 25 euro per stuk. Eigenlijk wilde ik er vier zodat er niet eentje eenzaam zou zijn, maar de kippenren van 500 euro was meer geschikt voor drie kippen. Maar dat is niet het enige wat je moet aanschaffen als je kippen neemt. Je moet voer kopen, een speciale waterbak voor in én uit de ren, je moet speciaal schoonmaakmiddel hebben voor het hok en anti-bloedluisspul, want die dieren trekken bloedluis aan en die zuigen al het bloed uit je kippen. Dus iedere week moet je dat hok insprayen. Je moet strobalen hebben waaraan ze kunnen pikken, gedroogde meelwormen om ze tam te maken, rivierkreeften als lekkernij, een ton om het voer in te doen en een schep om dat eruit te scheppen. Dat hebben ze allemaal niet bij de Albert Heijn. Mijn halve schuur stond vol met kippenspullen.”

Wat was je er in totaal aan kwijt?

,,Tussen de 700 en 900 euro.”

Wanneer dacht je: was dit wel zo’n goed idee?

,,De eerste keer dat ik in de regen dat hok stond te uit te mesten en in te spuiten. Maar dat heb je dan nog voor ze over.”

Wanneer was de maat vol?

,,Het toppunt was toen ik de tuindeur open deed en honderden vliegen door mijn tuin zag vliegen. Je stapt naar buiten in een laag stront. Op de tafel, op de stoelen - op alles in die tuin zat een dikke laag stront. De bloemen waren helemaal weggepikt, want verse blaadjes vreten ze gewoon als gekken op. Elke plant die je er neerzette, was na drie minuten naar de maan. Ze deden alles behalve op schoot zitten, want het blijkt dat die dieren pas na een hele lange tijd minder schuw worden. ‘s Ochtends moest je ze vrij laten en ‘s avonds moest je ze dan weer in dat hok zien te krijgen door ze met meelwormen te lokken. Heb je eindelijk de laatste te pakken, vliegen die andere twee er weer uit.”

En verse eieren?

,,We hebben er niet één geproefd, ze leggen pas na achttien weken. Maar het was niet meer te doen. Ik liep de hele dag met een waterspuit stront weg te spuiten, die stank als de zon erop stond was vreselijk. Op een gegeven moment zaten die vliegen ook in huis. Ik heb die kippenspecialist nog gebeld en gezegd: ‘Zo had ik het me niet voorgesteld’. Hij antwoordde: ‘Dat had je dan maar moeten bedenken’. Mijn grootste romantische idee bleek mijn grootste nachtmerrie. Na vier weken besloten we: hier moeten we vanaf. Tot zover ons kippenavontuur.”

Verkocht je ze?

,,Het kostte veel geld, maar het zijn wel dieren, ik vond het belangrijk dat ze een goed onderkomen kregen. Een zorgboerderij in de buurt zocht nog dieren en die hebben ze, met alles erop en eraan, meegenomen. Eerlijk gezegd maakte het me niet uit, als iemand ze binnen vijf minuten op zou halen, gaf ik geld toe. Het is mijn grootste geldflater ooit.”

Wat leerde je ervan?

,,Als je kippen neemt, moet je veel ruimte hebben of er veel voor over hebben. Ik was naïef en impulsief, had meer onderzoek moeten doen. Mijn hele tuin stonk drie maanden later nog naar stront. Volgende keer neem ik een hamster.”

