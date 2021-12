Eric is gokverslaafd: ‘Vergokte duizenden euro's van de erfenis van mijn ouders’

Geldflater Sonja had een onverwach­te hypotheek­schuld: ‘Ik nam tweede baan in de avonduren’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Sonja de Kreij (53). Samen met haar lief kocht zij een huis en zes maanden later was de relatie stuk. Ze bleef achter met een hypotheekschuld.

10 december