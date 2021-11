Even snel shoppen voor de sint, nu het nog kan: ‘Ik voel extra druk’

Superbespaarder Barbara (53) leende nooit geld, stond nog nooit rood en maakt zelf haar verzor­gings­pro­duc­ten

Sommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer Barbara Ganseman (53) die naast haar werk in een winkel, haar eigen verzorgingsproducten maakt.

