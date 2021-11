Evgenia en Joris hebben lage hypotheek: ‘280.000 euro voor een huis van 550.000 euro’

Evgenia: ‘Momenteel werk ik vooral in België.’



Joris: ‘We leerden elkaar in 2018 in Den Haag kennen, bij Ondine, een watersprookje waarin we een verliefde waternimf en ridder speelden. Een van de redenen om in Den Haag een huis te kopen.’



Evgenia: ‘Bij zee, waar we het hele jaar zwemmen.’