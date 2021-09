Felle kritiek op Koopjedeal.nl, aanbieding van poloshirt is ‘misleidend’

Meerder­heid mbo-docenten ziet financiële problemen bij hun studenten

3 september Meer dan de helft (64 procent) van de docenten burgerschap op het mbo ziet studenten met financiële problemen in de klas. In de vier grote steden is dat zelfs 82 procent. Slechts 16 procent vindt dat studenten van 18 jaar voldoende in staat zijn om financiële keuzes te maken.