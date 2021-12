Frank won in 12 jaar tijd 248 prijzen: 'Mijn vrouw deed een cryptogram, ik was bezig met winacties'

Reizen naar Japan, New York en Zuid-Amerika, een auto, twaalf fietsen, een camera en andere elektronica. In zijn boek De Prijzenjager , dat onlangs verscheen, doet Frank Jager (74) uit de doeken hoe hij dat verdiende met prijsvragen.

Hoe kan een mens zoveel prijzen winnen?

,,Het is een selffulfilling prophecy. Positief denken maar ook een beetje geluk hebben.”

Hoe begon het?

,,Bij toeval won ik een keer een prijs. Het gevoel dat ik daarvan kreeg, een mix tussen winnen en een tinteling, noem ik ‘winteling’. Dat is een heel aanstekelijk gevoel, dat wil je nog wel eens een keer voelen. Het wordt dan een soort van passie om te winnen.”

Maar hoe kan jij elke keer de winnaar zijn?

,,Ik merkte al heel snel dat ik een slagzin niet op een briefje moest invullen. Je moet opvallen, de jury verleiden met iets dat visueel overtuigt. Bijvoorbeeld voor de family pass van IKEA monteerde ik een klok op een stuk triplex, ballonnetje erbij, vrolijke dingen en plakte ik de slagzin met plakletters op die klok, een schilderijtje was het.”

,,‘Die pas garandeert vanaf het begin, kwaliteit en voordeel voor het hele gezin.’ Dat was de slagzin. Bijna een sinterklaasgedicht, maar leuk aangekleed. Een slagzin moet aan bepaalde wetten voldoen, allitereren, met humor of overdrijving. Een slagzin moet wel kloppen. Een bedrijf vindt dat leuk om tussen al die papiertjes zoiets te ontvangen. Ze hangen het op in hun kantoor en kunnen laten zien: kijk, we deden een actie en dit was een van de inzendingen. Een win-winsituatie.”

Maar je hebt zo ontzettend veel gewonnen. Hoeveel tijd ging hierin zitten?

,,Op een gegeven moment werd het routine. Op zaterdag boodschappen doen, producten met een winactie meenemen. De huis-aan-huisbladen doornemen op jacht naar prijsvragen. Ik ging ze dan dezelfde dag nog maken. Mijn vrouw deed een cryptogram en ik was bezig met mijn winacties. Dat heb ik jaren zo gedaan. Ik heb ontzettend veel gewonnen. Geen reepjes chocola, maar fietsen, een auto, elektronica. Ik ben de wereld rond geweest door reizen te winnen. Dat was een mooie tijd van ons leven.”

Je bent op een zwarte lijst terecht gekomen doordat je zo vaak won. Ongeloofwaardig vaak. Geloven mensen je wel als je over je prijzen vertelt?

,,In mijn boek heb ik alles gedocumenteerd. Er staat precies bij wie en waarmee ik de prijs won. Het klinkt misschien ongeloofwaardig, maar dat is het niet. Ik denk dat ik gedreven ben door mijn geloof in geluk. Als jij je focust op iets, win je niet alleen een prijs maar ook de uitdaging om ermee bezig te zijn. Een slagrijm winnen is een creatief proces, net als een gedicht maken of een schilderij. Je maakt iets los waarvan je niet wist dat het bestond.”

Had je met jouw talent niet beter in de reclame kunnen gaan werken?

,,Ik heb het een keer overwogen toen een groot reclamebureau mij hetzelfde vroeg. Ik moest tien marketingboeken doorlezen en kwam er zo achter dat het niet mijn weg was. Ik wil los van theorie en concepten mijn eigen creativiteit kwijt. Als ik in de reclame zou werken, zou ik niet mee mogen doen aan prijsvragen. En ik had al een leuke baan, gaf trainingen aan teams in het voortgezet onderwijs en schreef enkele biografieën.”

,,Ik zou in de reclame een iets hoger salaris hebben gehad maar het ging me niet om geld. Prijzen winnen was gewoon zo’n ontzettend leuke hobby. Het speuren, het bedenken, het maken, het genieten op vakantie, van het vertellen van je verhaal, vrienden en kinderen extra kunnen verwennen met je prijzen. Het was altijd een feestje.”

Waarom ben je er dan mee gestopt?

,,We zijn van een papieren tijdperk in een digitaal tijdperk gekomen. Een papieren werkstuk maken vond ik nou eenmaal leuker. Het is genoeg geweest. Ik heb een mooie tijd om op terug te kijken. En dit boek vond ik ook leuk om te maken. Een lezeres zei me: ‘Bij het lezen ervan ervaar je een geluksgevoel alsof je als lezer ook prijzen wint.’ Leuk geformuleerd. Toch mooi dat ik hiermee andere mensen ook zo’n ‘winteling’ kan laten voelen.”

