Gasprijs gaat door het dak, maar dat kan veel winkeliers niks schelen: ‘Dichte deur geen optie’

Dordrecht gaat woningen aankopen voor gezinnen in nood: ‘In deze stad mag geen kind op straat slapen’

Een nieuwe aanpak moet voorkomen dat gezinnen in Dordrecht dakloos worden of blijven. De gemeente wil van haar eigen regels afwijken door maximaal tien relatief goedkope woningen aan te kopen, bedoeld om deze gezinnen tijdelijk in te huisvesten.

7 september