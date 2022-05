George: ‘Groente, fruit en kleding zijn in Beverwijk spotgoedkoop’

SuperbespaarderSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? In deze rubriek laten we een superbespaarder aan het woord. Deze keer George Ladru (72), die ondanks zijn goede pensioen koopjes jaagt.

Inkomsten per maand: circa 4000 euro samen met zijn vrouw. Ze zijn beide gepensioneerd

Leeft met: Zijn vrouw. Ze hebben twee op zichzelf wonende kinderen en vier kleinkinderen

Woont in: Purmerend Uitgaven per maand:

Hypotheek: 800 euro

Energie: 210 euro

Verzekeringen: 320 euro

Stadsverwarming en stroom: 230 euro

Water: 20 euro

Boodschappen: rond de 600 euro

Sporten: 20 euro, abonnement bij basic-fit

Kleding: Geen vast bedrag

Vervoer: 80 euro benzine en 40 euro wegenbelasting

Horeca: Eens per zes weken naar stamkroeg. Circa 100 euro

Sparen: 40 euro voor de kleinkinderen, ieder 10 euro per maand

Vakantie: ,,Wat overblijft gaat naar een buffer waar een minimaal bedrag in moet zitten voor onvoorziene uitgaven. Als de buffer ‘vol’ is, wordt dit afgeroomd naar de vakantiepot en om andere leuke dingen te doen. Momenteel is de top van de buffer, mede door geen reizen door corona, lekker vol. Dus vandaar dat wij nu veel op vakantie gaan, zeker vijf keer per jaar.”

Je noemt je een superbespaarder, maar je spaart niet. Hoe zit dat?

George: ,,Er zijn er heel veel die hun pensioen niet halen, bij bosjes vallen ze neer. Dus waarom zou ik sparen? Dan zeggen ze straks: George is dood en een van de rijksten op de begraafplaats. Daar heb je toch niets aan? Mijn motto is: je leeft vandaag en geniet van het leven. Je bent langer dood dan dat je leeft.”

Ondanks je goede pensioen let je wel op de kleintjes. Waarom?

,,Ik groeide op in de Jordaan, mijn moeder had het niet breed. Toen we kinderen kregen, werkte mijn vrouw halve dagen. Maar ik wilde toch minimaal één keer per jaar op vakantie. Dus gingen we altijd met de bus naar Spanje. Die rit naar Benidorm duurde 25 uur met een overstap in Maastricht. Dat nooit meer. Maar dat zuinige is erin gebleven.”

Hoe bespaar je?

,,Op zaterdag kijk ik de supermarktfolders door op aanbiedingen en maak ik een lijst van waar wat het goedkoopst is en daar haal ik het. Mijn zoon werkte ooit als vakkenvuller en die leerde mij dat duurdere producten op ooghoogte liggen, goedkoper beneden en het langst houdbaar achterin de schappen. Daar houd ik rekening mee. En ik ga regelmatig naar Duitsland om boodschappen te doen. Wij gooien dan gelijk de tank vol. Alles is daar goedkoper.”

Heb je daar een voorbeeld van?

,,Een goede fles rode Italiaanse wijn: Montepulciano d’ Abruzzo, kost in Duitsland bij Trinkgut of bij Aldi nog geen 2 euro. In Nederland betaal je voor precies dezelfde fles 3,49 euro. Scheelt je 1,50 euro per fles. Ik koop dan 2 dozen met 6 flessen, 12 keer 1,50 is 18 euro ‘winst’.”

Waar shop je in Nederland het goedkoopst?

Op de zwarte markt in Beverwijk, daar gaan wij minstens een á twee keer per maand naartoe. Groente, fruit, kruiden en kleding zijn daar spotgoedkoop. Hoe meer je koopt, des te meer korting krijg je. Je moet wel een beetje handelen met de verkoper.”

Quote Dan loop ik weg en zeg dat het te duur is. In 90 procent van de gevallen roept de verkoper me dan terug en vraagt wat ik dan wil betalen George Ladru

Hoe onderhandel je?

,,Laatst scoorde ik er twee mooie jasjes. Voor één jasje vroeg de verkoper 45 euro. Ik zei: ‘Als ik nou twee jasjes koop, wat moet je daar dan voor hebben?’ 80 euro, zei hij. Dan loop ik weg en zeg dat het te duur is. In 90 procent van de gevallen roept de verkoper me dan terug en vraagt wat ik dan wil betalen. Uiteindelijk heb ik de twee jasjes voor 60 euro gekocht.

Ik onderhandel ook met providers. Elk jaar vraag ik korting bij Ziggo. Laatst kreeg ik een mooi aanbod van KPN als ik overstapte. Daar heb ik Ziggo mee gebeld, zij gingen met de prijs van KPN mee en ik kreeg er een jaar lang gratis alle sportzenders bij. Datzelfde doe ik met energiemaatschappijen. Net voor de energiecrisis had ik een heel mooi contract voor drie jaar afgesloten.”

En vakanties?

Dan onderhandel ik ook. Ik zag een reis naar Tenerife. Een halfpension voor twee weken, was 2000 euro. Dan ga ik naar een reisbureau en vraag of ze hetzelfde kunnen bieden of lager. Dan gaan zij daar meestal onder zitten. Daarmee ga ik dan naar weer een ander reisbureau die daar weer onder gaan zitten. Kortom: in de loop der jaren word je wat brutaler.”

