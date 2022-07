Gerald: ‘Ik betaal 5 euro per maand, maar dat is puur symbolisch en ik krijg waarschijnlijk geld terug’

EnergierekeningHoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Gerald van Grootheest (45) uit Zwolle.

Hoe woon je?

,,Ik woon in een hoekwoning uit 1964 in Zwolle. Het huis heeft een woonoppervlak van 140 vierkante meter. Mijn drie kinderen zijn de helft van de tijd bij mij. Toen ik er in 2016 kwam wonen, had deze woning nog een gasverbruik van 3000 kuub per jaar. Inmiddels ben ik van het gas af en is de woning energieneutraal.

Ik ben begonnen met het anders instellen van de centrale verwarming en met het monteren van een vloerverwarmingspompschakelaar. Vervolgens heb ik een warmte-terugwinunit onder de douche geplaatst en in 2019 de spouwmuur laten naïsoleren.

Sinds 2020 gebruik ik geen gas meer. Ik heb nu een lucht-waterwarmtepomp die ook gekoppeld is aan de vloerverwarming en een warmtepompboiler voor warm water. Dat is een kleine tank van 100 liter met een warmtepomp van 200 watt eraan. Die staat alleen overdag aan, want hij maakt geluid als een oude koelkast. Verder is het dak nageïsoleerd en heb ik een tweedehandse wtw-ventilatie gescoord op Marktplaats. Het was een demomodel voor op scholen, niet perfect dus, maar hij werkt prima.

Ik heb sinds vorig jaar 22 zonnepanelen. Dat is zelfs voldoende voor ook mijn elektrische auto.

Wat voor energiecontract heb je?

,,Mijn jaarcontract bij Vandebron loopt nog een paar maanden. Ik betaal nu 5 euro per maand, maar dat is puur symbolisch. Ik ga waarschijnlijk (extra) geld terugkrijgen. Mijn jaarverbruik is 6000 kWh aan stroom. Dat is inclusief mijn elektrische auto, die een groot aandeel heeft in het verbruik. Dat jaarverbruik wek ik ook op met mijn zonnepanelen.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Ik meet alles wat ik verbruik, continu. Sinds een paar maanden heb ik een HomeWizard P1. Met behulp van speciale stekkers kan ik precies zien hoeveel stroom ieder apparaat verbruikt. Ik kan daaraan bijvoorbeeld zien als de deur van de koelkast openstaat, of wat mijn computer of auto verbruikt. Daarvoor bekeek ik het per stuk en hield ik het bij in Excel.

Quote De kinderen laten natuurlijk nog deuren openstaan of lampen branden en willen zo lang mogelijk douchen. Maar na 30 minuten is de boiler leeg Gerald van Grootheest

De kinderen laten natuurlijk nog deuren openstaan of lampen branden en willen zo lang mogelijk douchen. Maar na 30 minuten is de boiler leeg. In principe is dat nooit een probleem. Meestal plannen we dan gewoon wie er in de ochtend en wie er in de avond doucht, maar het kán wel met z’n vieren in een halfuur. Ik vind dat het allemaal wel wat minder mag. Ik heb zes jaar in Groningen gewerkt en heb daar de ellende van de aardbevingen gezien. Toen wist ik: we moeten van dat gas af. Ik wil mijn steentje daaraan bijdragen.

Ik heb ook niet te veel apparaten. Wat je niet hebt, kun je ook niet gebruiken. Ik haal veel kennis van het forum op Tweakers. Daar praten mensen met elkaar over energiezuinigheid en computers. Ik zit zelfs in een appgroep met dertig mensen die gezamenlijk in Duitsland een Panasonic-warmtepomp hebben gekocht. Daar was iemand die ze voor 2800 euro per stuk aanbood. Het grote voordeel was dat je deze zelf mag aansluiten. Door de subsidie heb ik er netto 900 euro voor betaald. Terwijl zo’n apparaat normaal al snel 10.000 euro kan kosten. Zo probeer ik alles slim en goedkoop aan te pakken.

Mijn belangrijkste tip aan anderen: neem je tijd en maak een plan. Ik kan zeggen dat ik mijn huis nu heb uitgespeeld. Mijn volgende project wordt om mijn oude camper volledig elektrisch te maken.”

