Gina kijkt altijd al of het ergens goedkoper kan, maar kan toch nog een extra 400 euro per jaar besparen

Financiële wasstraatEen budgetcoach en een verzekeringsexpert van Independer vlooien op uw verzoek uw vaste uitgaven door en geven bespaaradvies. Gina (53) uit Steenwijk ziet het als een sport om haar geldzaken netjes op orde te hebben. Toch is ze benieuwd of ze misschien nog slimme besparingen over het hoofd ziet.

,,Ik ben van jongs af al bezig met geld, ik werk niet voor niets bij een bank,” lacht Gina als we haar aan de telefoon hebben. Ze heeft het financieel dan ook allemaal netjes op een rijtje, vindt ze zelf. ,,Ik houd mijn administratie goed bij en ben altijd bezig om te kijken waar ik het goedkoper kan krijgen.” Toch is ze geen makkelijke overstapper: zo heeft ze al sinds eind jaren 80 een autoverzekering bij Interpolis. ,,Een goede service en gemak is ook wat waard.”

Spaardoelen en budgetteren

Budgetcoach Rita Brudet van Celest Financial Education complimenteert Gina met haar financiële huishouden. ,,Aan haar administratie te zien is ze er heel bewust mee bezig en gaat budgetteren haar goed af.” Brudet kijkt onder andere naar de verhouding tussen het netto-inkomen en de totale vaste lasten inclusief boodschappen: idealiter zijn die lasten maximaal 50 procent van het inkomen. Bij Gina is dat een mooie 47 procent.

,,Daarnaast raad ik altijd aan om aan het begin van de maand geld opzij te zetten voor verschillende spaardoelen,” aldus Brudet. Dat doet Gina. ,,Ik zet elke maand als eerste 500 euro opzij. Op mijn spaarrekening verdeel ik dat over verschillende potjes: voor vakantie, een nieuwe auto, mijn verbouwing.” Ze probeert dat ook mee te geven aan haar volwassen kinderen, die iets minder bezig zijn met sparen. ,,Mijn zoon geef ik altijd het advies: eerst geld naar je spaarrekening, de rest mag je uitgeven.”

Alle verzekeringen onder één dak

Verzekeringsexpert Michel Ypma van Independer heeft nog wel wat besparingstips voor Gina. Ze heeft haar autoverzekering, woonverzekering en doorlopende reisverzekering alle drie bij Interpolis. Vanuit financieel oogpunt is het slimmer je verzekeringen ‘bij elkaar te sprokkelen’, zoals Ypma het noemt.

,,Ze kan bijvoorbeeld bijna 6 euro per maand besparen op haar autoverzekering. Aangezien haar Seat Leon al 10 jaar oud is, kan ze er ook voor kiezen zich alleen te verzekeren tegen schade aan anderen. Dan kan ze nog meer besparen”, aldus Ypma. Gina reageert: ,,Ik heb al jaren geen schade gereden, dus krijg ik no-claimkorting op mijn autoverzekering en ik kan eens per jaar een schade claimen zonder dat mijn kortingspercentage wordt aangepast. Bovendien krijg ik personeelskorting bij Interpolis en ben ik tevreden over hun service.”

Quote Je schade­vrije jaren, en dus ook je korting, behoud je altijd bij het overstap­pen naar welke verzeke­raar dan ook Michel Ypma, verzekeringsexpert

Al met al denkt ze niet dat overstappen de moeite waard is. Ypma reageert: ,,Je schadevrije jaren, en dus ook je korting, behoud je altijd bij het overstappen naar welke verzekeraar dan ook. Maar ik ben het helemaal met haar eens dat als ze tevreden is en zich prettig voelt bij deze verzekering, ze zeker niet moet overstappen.”

Verder viel het Ypma nog op dat Gina dubbel verzekerd is. ,,Ze heeft namelijk pechhulp binnen Nederland en Europa bij haar autoverzekering, dus is de automobilistenhulp die in haar doorlopende reisverzekering zit overbodig.” Dat levert een besparing van €1,48 per maand op. ,,Dat wist ik niet, ik ga de automobilistenhulp meteen uitzetten”, reageert Gina.

Het aanbod aan verzekeringen is zo groot dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Independer legt uit hoe een dubbele verzekering kan ontstaan en wat je in zo'n geval moet doen.

Energie en hypotheek

Voor haar energiecontract en hypotheek kan Ypma haar niets anders adviseren dan vooral blijven zitten: ,,Ik denk dat ze op een goed moment een meerjarig contract heeft afgesloten, want ze is voordelig uit. Momenteel reizen de energietarieven de pan uit”, aldus Ypma. ,,Wat betreft haar hypotheek zijn haar maandlasten keurig, daar kun je amper voor huren.”

Deze feedback had Gina wel verwacht: ,,Vorig jaar heb ik mijn tarieven voor vijf jaar vastgezet. Dat bleek een slimme zet.” Ook kocht ze in 2020 een huis. ,,Ik heb er een goede prijs voor betaald en zelfs nog kunnen afdingen: het was een klushuis.” Ze investeerde dan ook al flink, onder andere in isolatie. ,,Dat zie ik meteen terug in mijn energierekening: vooral op gas bespaar ik aardig wat.”

Quote Ik zie dat haar interne­tabon­ne­ment nu voor ruim een euro minder wordt aangeboden Michel Ypma, verzekeringsexpert

Telefonie en internet

Tot slot kan Gina flink besparen door voor haar mobiele abonnement over te stappen van Vodafone naar Hollandse Nieuwe: bijna 9 euro. Gina is blij verrast. ,,Ik heb al jaren een sim-onlyabonnement bij Vodafone en heb eigenlijk nooit bekeken of dat goedkoper kon. Ik ga zeker overstappen.”

Wat betreft tv en internet beveelt Ypma haar Youfone aan, in plaats van haar huidige abonnement bij KPN – een besparing van 13,88 euro per maand, maar daar is ze minder happig op. ,,Ik werk veel thuis dus ik ben afhankelijk van mijn internetverbinding. Ik ben blij met de service van KPN, dus ik blijf er graag klant.” In dat geval kan ze alsnog een beetje besparen, zegt Ypma. ,,Ik zie dat haar abonnement nu voor ruim een euro minder wordt aangeboden. Er is geen reden dat je als bestaande klant meer zou moeten betalen dan als nieuwe klant.” Gina: ,,Dat is een goede tip, ik ga meteen met KPN bellen.”

