Goede doelen zetten collectebus online: ‘Digitaal geven mensen tot vijf keer zoveel’

Geldloos leven Henk (35) liep zonder een cent op zak naar Jeruzalem: ‘Door vitaminete­kort begonnen mijn nagels los te laten’

8 maart In deze verhalenreeks vertellen mensen die het uitprobeerden - of het nog steeds doen - hoe het is om te leven zonder geld. Wat doet het met je als je geldloos door het leven gaat? Beroepsavonturier Henk van der Klok wilde daar achter komen en liep van Stadskanaal naar Jeruzalem, zonder een cent op zak. Een tijdelijk, leerzaam experiment waar hij nog steeds de vruchten van plukt.