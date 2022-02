Gratis boodschappen in tuin van Marijn worden soms 's nachts opgehaald: ‘Ik zie heel veel schaamte’

Meer dan drie miljard aan bitcoin in beslag genomen, Amerikaans koppel opgepakt

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft meer dan 3,6 miljard dollar aan bitcoin in beslag genomen. De cryptomunten zouden gestolen zijn bij een hacking van Bitfinex, een beurs voor cryptovaluta. Het gaat om de grootste inbeslagname ooit. Een koppel uit New York, dat verdacht wordt van pogingen om het geld wit te wassen, is gearresteerd.

9 februari