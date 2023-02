Guillermo: ‘Ik heb het gekocht toen overbieden nog de norm was, dus ik moest wel prioriteiten stellen’

EnergierekeningHoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Guillermo Wich (29) uit Cuijk.

Hoe woon je?

,,In februari 2022 heb ik mijn eerste woning gekocht. Sinds vorige week woon ik officieel samen met mijn vriendin. We hebben een tussenwoning uit 1974 met 112 vierkante meter woonoppervlak. Het huis kwam uit de verhuur te koop te staan en er moest een hoop aan gebeuren. Een echte kluswoning dus. Op de benedenverdieping zat dubbelglas uit 1978, boven was slechts enkelglas.

Het huis heeft een carport en een voor- en achtertuin, dus het was perfect voor mij. Van jongs af aan heb ik geleerd om te klussen en dingen aan te pakken. Dat heb ik van mijn opa. Hij kan echt alles en heeft mij daarin meegenomen. Van de boren tot solderen en elektra aanleggen. Ik heb het gekocht in de periode dat overbieden nog de norm was, dus ik moest wel prioriteiten stellen. Een huis dat al klaar was, was voor mij niet te betalen.

Ik heb het nodige veranderd. Het dakbeschot bestaat uit stramit (geperst stro), dat vond ik niet goed isoleren. Daarom heb ik zelf dakisolatie van glaswol (16 centimeter) en klimaatfolie aangebracht. Ik vond dat zelfs hartstikke leuk om te doen; lekker ontspannend in de avonduren na werk. Ik heb het afgewerkt met gipsplaten. De spouwmuur is in 1986 geïsoleerd. Verder heb ik vloerisolatie met bodemfolie, een thermostatische kraan op elke radiator, radiatorventilatoren en -folie, een nieuwe voor- en achterdeur met tripleglas, overal kunststof kozijnen met tripleglas en tien zonnepanelen.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ik had een jaarcontract bij Eneco, maar per 28 februari stap ik over naar Zonneplan. Zij hebben dynamische energieprijzen. Dat sprak me meer aan. Ik hoorde erover via een vriend. Als je bijvoorbeeld nog een hoop was hebt, of de vaatwasser moet nog aan, kun je dat het beste doen als de zon schijnt. Dan is de prijs laag. Ik denk dat we daar wel langzaam naartoe gaan als maatschappij, dus waarom dan niet instappen?

Ik ga daar 65 euro per maand betalen. Dat is een geschat bedrag op basis van mijn verbruik. Over het afgelopen jaar heb ik 1582 kWh verbruikt en 3451 kWh opgewekt. Mijn gasverbruik was 488 kuub. Dat is inderdaad allebei erg weinig, maar ik ben niet veel thuis. En de isolatie doet erg veel. Met dat enkelglas was ik helemaal niet blij; ik bleef maar stoken. Nu blijft de warmte veel beter hangen.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Ik werk fulltime, maar had een studieschuld van 27.000 euro. Om de hypotheek te krijgen, loste ik mijn studieschuld af. Daardoor ging wel een groot deel van mijn spaargeld weg. Toch wilde ik investeren in duurzaamheid. Gelukkig kon ik de zonnepanelen en de vloerisolatie meefinancieren in de hypotheek.

Verder zette ik elke maand geld opzij om te kunnen investeren en maakte ik gebruik van een stimuleringsregeling van de gemeente. Daardoor kon ik de kunststof kozijnen via een gunstige lening tegen 1,6 procent betalen. Dat was voor mij echt een oplossing. Het is een lening voor dertig jaar voor 82 euro per maand.

Sinds de energiecrisis stoken we eigenlijk maar tot 18 graden in huis. Als we niet thuis zijn, zetten we de thermostaat op 15 graden. Koud? Nee, doordat het huis nu goed geïsoleerd is, is het erg comfortabel in de woning. Het voelt warmer dan 18 graden. Het is maar net wat je gewend bent. Als ik ’m op 21 graden zet, val ik in slaap!

We hebben onze cv-ketel (uit 2022) goed afgesteld. Er zit een ontluchter op en we hebben de aanvoer op 60 graden ingesteld. Verder hebben alle apparaten een hoog energielabel. Toen ik er kwam wonen heb ik alles nieuw gekocht, zoals een koelkast en een elektrische oven. Ik zou nog wel graag onze wenteltrap dicht willen maken door een omkasting te bouwen.

