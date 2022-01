Gwens borsten zijn haar beste aankoop: ‘Kostten 4500 euro’

Geld & Geluk Lisa en Robin: ‘Hoeven ons niet druk te maken als etentje zomaar honderd euro kost’

In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Robin belegt al sinds zijn eerste baan, Lisa koopt geen kleren meer die ze toch nooit draagt. ‘Kunnen we straks een dakkapel betalen.’

