Heeft Michel (31) met LocomoCheap de Nederlandse ‘skyscanner’ onder de treinreizen in handen?

In tijden dat we massaal op Schiphol in de rij staan en het door hoge benzineprijzen duur is om met de auto op vakantie te gaan, is de trein een goed alternatief. Maar dan zijn er twee hoge hordes: te duur en te onoverzichtelijk. Voor de reiziger die daar ook van af wil, is er nu LocomoCheap. Een website van Michel Brinkhuis (31) uit het Overijsselse Heino.