Henk (35) liep zonder een cent op zak naar Jeruzalem: ‘Door vitaminetekort begonnen mijn nagels los te laten’

Geldloos levenIn deze verhalenreeks vertellen mensen die het uitprobeerden - of het nog steeds doen - hoe het is om te leven zonder geld. Wat doet het met je als je geldloos door het leven gaat? Beroepsavonturier Henk van der Klok wilde daar achter komen en liep van Stadskanaal naar Jeruzalem, zonder een cent op zak. Een tijdelijk, leerzaam experiment waar hij nog steeds de vruchten van plukt.

Van der Kolk: ,,Ik heb niets tegen geld. Maar wat gebeurt er als je geen geld hebt? Kun je zonder leven? Je moet dan creatieve oplossingen bedenken om te overleven. Ik wilde te weten komen of ik dat kon.’’

Momenteel staat het avontuur voor hem even op een laag pitje. Van der Klok werkt voor Apple, aan de westkust van Ierland. Daar werkt hij vanuit huis, zoals de meeste mensen nu, wachtend tot er andere tijden aanbreken. Zijn plan om op blote voeten langs de Donau tot aan de Zwarte zee te lopen, moet hij voorlopig even uitstellen. Eerder voer hij de Mississippi af in een kajak, wandelde hij van Engeland naar Rome én liep hij, zoals gezegd, zonder geld van Stadskanaal naar Jeruzalem.

Waarom een geldloos avontuur? ,,Waar ik tijdens mijn avonturen ook kwam: de wereld zag er goed uit, er was vriendelijkheid alom’’, vertelt hij. ,,En als ik dan eenmaal thuis het journaal zag, leek het of alles vooral slecht was. Dat is zoals mijn vader het ziet. Hij is een cynische zakenman die vindt dat de wereld slecht is en de mensen verrot. Dat was de grondreden voor mij om geldloos te gaan. Ik wilde aan mijn vader en aan alle mensen laten zien dat er ook een andere, betere kant aan de wereld is.’’

Zijn vader wilde hem nog een creditcard meegeven om op terug te vallen als hij honger zou krijgen, maar dat weigerde Van der Kolk. ,,Juist het idee dat je geen weg terug hebt is nodig om creatieve oplossingen te vinden.’’

Nee, zijn vader is naderhand niet van mening veranderd. ,,Hij vond het wel heel leuk dat ik het deed en hij stond mij, samen met mijn moeder én met mijn portemonnee, een half jaar later op te wachten in Jeruzalem. Maar voor mij was het wel degelijk één grote levensles.’’

Losse nagels

Natuurlijk is het niet enkel een jubel- en juichverhaal. Van der Klok vond het fysiek zwaar om langer dan een dag zonder eten te leven. ,,De route die ik had gekozen bracht mij dagelijks door dorpjes en steden waardoor er bijna altijd wel een bakkerij of restaurant was waar ik eten kon vinden. Maar aan alleen brood had ik niet genoeg. Ik liep immers 30 tot 40 kilometer per dag.’’ Hij overleefde vooral op eten dat hem werd gegeven, wat niet altijd even gezond bleek. ,,Door vitaminetekort begonnen mijn huid en nagels los te laten. Soms at ik niets, soms at ik alleen droog brood. Soms vond ik fruit in de natuur. Maar het was makkelijker om een groentewinkel binnen te lopen, een praatje te maken, en met gekregen eten m’n vitaminebehoefte aan te vullen.’’

Maar mentaal was de ervaring misschien nog wel uitdagender: ,,Je leert jezelf op een hele diepe manier kennen. Dat is zowel positief als negatief. Zo vond ik het best moeilijk om te merken dat ik mensen ging manipuleren om mij eten en drinken te geven. Vooral omdat ik daar heel goed in bleek te zijn.’’

,,Dan liep ik een restaurant binnen, begon eerst over mijn reis te vertellen en vroeg om water. Terwijl ze dan met mijn waterfles naar de keuken liepen, hadden ze genoeg tijd om zich te realiseren: misschien heeft hij wel honger. Op een gegeven moment wist ik gewoon dat het zo werkt. Maar was ik hiermee mensen aan het oplichten?’’ vroeg Van der Klok zich weleens af. ,,Ik had immers gewoon een bankrekening, in principe zou ik voor mijn eigen reis kunnen betalen. Was ik een slecht mens dat ik dit zo deed?’’

,,Ik worstelde daarmee en tijdens het wandelen heb je veel tijd om na te denken. Uiteindelijk besloot ik die gedachte achter me te laten. Als een ander persoon er een goed gevoel aan overhoudt om mij te helpen dan is het oké. En ik maakte deze mensen ook ‘wakker’ en gaf ze een besef van hoe je ook kunt leven. Daarmee gaf ik ze de mogelijkheid om zelf ook hun dromen waar te maken.’’

Volledig scherm Henk kreeg onderweg vaak eten en drinken van lokale inwoners. © Henk van der Klok

‘Zweten van angst’

Hoe heeft de ervaring van geldloos leven hem veranderd? ,,De grootste angst is om de stap te nemen en geld achter je laten. Ik denk dat de meeste mensen zekerheid halen uit externe dingen zoals geld, verzekeringen, een huis, een auto, bekenden om je heen. Dat zijn onze pilaren. Het mooie is dat als je geld achter je laat, je eerst begint te zweten van angst. Maar je gaat door die angst heen, want het blijft niet eng. Je maakt een switch. Je gaat je zekerheid halen uit je eigen identiteit en vertrouwen op jezelf, dat je wel op je pootjes terechtkomt. Je gaat van vertrouwen in externe dingen naar vertrouwen op interne dingen, in welke situatie je ook leeft.’’

,,Nu ook met corona. Dat is natuurlijk heel anders, want ik heb geld en een koelkast vol eten, maar we weten niet wanneer het leven weer normaal gaat zijn. Dat is lastig maar het gaat wel weer voorbij. Die instelling heb ik overgehouden aan mijn geldloze tocht. Wat er ook gaat gebeuren, ik heb mijn innerlijke pilaren door deze ervaring. Ik heb dat overleefd dus dan kan ik dit ook wel behappen.’’

