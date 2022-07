Het geld vliegt eruit tijdens de vakantie, maar met deze tips houd je wat over

,,Ik ben het zo zat dat ik iedere maand geld tekort kom”, zegt klant Marieke tegen me tijdens onze kennismaking. ,,Zodra het salaris gestort is, ben ik alweer vergeten waar ik me druk over maakte. Maar voor ik het weet, ben ik weer door mijn geld heen en krijg ik al rode vlekken in mijn nek als ik bedenk dat mijn pinpas straks mogelijk weigert.”

Helaas is deze klant niet de enige met dit probleem. Ik hoor dit soort situaties bijna dagelijks. Er was laatst zelfs iemand die om deze reden opzag tegen de zomervakantie. Want niet alleen boodschappen worden duurder, maar het geld vliegt er ook makkelijker uit als het zonnetje schijnt en je volop kunt genieten van een dagje weg of een extra ijsje op het terras.

Huishoudboekje maken

Als ik mijn klant vraag of ze weet waar haar geld dan naartoe gaat, blijft het angstvallig stil. Ze heeft eigenlijk geen idee. Maar hoe kun je geld over willen houden als je niet weet waar het naartoe gaat? Vergelijk het met op de weegschaal staan wanneer je wilt afvallen. Om kilo’s kwijt te raken, moet je toch ook eerst weten hoeveel je nu weegt? Zorg altijd dat je een overzicht maakt van alle inkomsten en uitgaven. Dat kan in een spreadsheet, maar een ouderwets papieren huishoudboekje werkt ook prima.

Zoals verwacht, springen de rode cijfers omhoog als ze haar uitgaven op een rij zet in een Excelbestand. De realiteit komt ineens wel heel hard binnen. Samen bekijken we hoe ze haar inkomsten en uitgaven beter op elkaar kan afstemmen, want zwarte cijfers staan nou eenmaal beter dan rood.

Tientjes besparen met wat speurwerk

We nemen de vaste lasten onder de loep en komen tot de conclusie dat er veel abonnementen zijn die niet allemaal gebruikt worden. Ze gaat naar huis met een flinke to do-lijst, dingen om uit te zoeken of op te zeggen. Met een beetje speurwerk, wat telefoontjes en slimme keuze, word je zo een paar tientjes rijker in de maand.

Tijdens de volgende afspraak vraag ik of ze drie maanden terug wil kijken naar haar variabele uitgaven. Wat geeft ze uit aan boodschappen? Persoonlijke verzorging? Kleding? Uitjes? Klanten haten me als ik deze opdracht geef. Ik stel haar de vraag wat ze ervan vindt om dat te moeten doen. Confronterend, is haar antwoord. Dan weet je dus al waar er ruimte zit voor verbetering en winst te behalen is.

