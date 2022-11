Hoe de ACM de vrije energiemarkt uit de hand liet lopen: ‘ze vechten niet voor de consument’

Schouten: Verder uitstel pensioen­wet kan indexatie in de wielen rijden

Zolang pensioenfondsen niet weten of het nieuwe pensioenstelsel er komt, kunnen zij terughoudend zijn om de pensioenen te verhogen. Daarvoor waarschuwt minister Carola Schouten (Pensioenen). Daarmee reageert zij op partijen in de Tweede Kamer die meer rekensommen willen afwachten vóór ze stemmen over de nieuwe pensioenwet.

10 november