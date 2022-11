Hoe is mijn energierekening opgebouwd? ‘Je betaalt eigenlijk twee keer belasting’

De energierekening is een onderwerp dat veel mensen blijft bezighouden. Vanmiddag geven experts in een uitzending op deze site antwoord op al jullie energievragen. In dit artikel trappen we alvast af: waar bestaat je energierekening uit?

Joris Kerkhof (Independer) en Joyce Donat (Consumentenbond) beantwoorden vanaf 13.00 uur in een speciale uitzending al jullie vragen over energie. Zij leggen in dit artikel uit hoe jouw energierekening is opgebouwd.

1. Leveringskosten

Energieleveranciers brengen allereerst leveringskosten in rekening. ,,Dit zijn vaak vaste en variabele kosten”, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. ,,De vaste kosten zijn meestal zo’n 5 à 10 euro per maand”, weet Joris Kerkhof van Independer. ,,Die betaal je altijd, ongeacht de hoogte van je verbruik. Dan zijn er ook variabele leveringskosten, bijvoorbeeld 0,50 euro per gebruikte kWh stroom en 2,50 euro per gebruikte m3 gas. Hoe meer je verbruikt, hoe hoger de rekening wordt.”



In deze kosten zit ook de winstmarge van de energiemaatschappij. Hoe meer jij verbruikt, hoe meer zij dus verdienen. ,,Maar ze kunnen niet zomaar vragen wat ze willen”, zegt Donat. ,,Er is wel toezicht op vanuit de Autoriteit Consument en Markt (ACM), zodat de prijs acceptabel blijft.” Kerkhof: ,,De leveranciers bepalen de variabele leveringskosten aan de hand van de inkoopprijzen die zij moeten betalen op de inkoopmarkt voor gas en stroom. Zijn die prijzen hoog, dan berekenen zijn die door aan de consument. Er zijn enkele leveranciers in het nieuws geweest die winst gemaakt hebben, dat zijn voornamelijk leveranciers die zelf ook energie produceren en dat tegen hoge prijzen kunnen verkopen.”

2. Netbeheerkosten

Ieder huishouden betaalt netbeheerkosten. ,,Dit is een vast bedrag”, zegt Donat. ,,Dat bedrag kan wel per aanbieder verschillen, maar je kunt niet switchen van netbeheerder omdat die regiogebonden zijn.” Kerkhof vult aan: ,,Er zijn zeven netbeheerders in Nederland. Netbeheerders zorgen ervoor dat de stroom en gas daadwerkelijk geleverd kan worden.”



Kerkhof: ,,De maximale tarieven die netbeheerders mogen rekenen worden jaarlijks op het eind van het jaar door de ACM bepaald. Een netbeheerder kan daar in het voordeel van de klant in afwijken. De prijzen stijgen al jaren, omdat het steeds drukker wordt op voornamelijk het elektriciteitsnet.”

3. Belastingen

Over jouw verbruik betaal je belasting. Dat is de energiebelasting. Kerkhof: ,,Hoe meer je verbruikt, hoe meer belasting je betaalt.” In 2023 wordt voor stroom de belasting 0,1525 euro per kWh en voor gas 0,5927 cent per m3.



Maar dan heb je nog de vermindering energiebelasting. ,,Eigenlijk maakt dit het ingewikkeld”, zegt Donat. ,,Je zou denken: verreken dit meteen. Maar energie is een eerste levensbehoefte, dus er is de laatste tijd flink gesleuteld om de kosten binnen de perken te houden.” De vermindering energiebelasting was vorig jaar 560 euro en is nu 785 euro.

4. Wat is de ODE?

ODE staat voor Opslag Duurzame Energie. ,,Een opslag die we met zijn allen betalen om een bijdrage te kunnen leveren aan alle zaken omtrent de klimaattransitie”, zegt Kerkhof over deze overheidsheffing. ,,Tot 2023 is dit nog een losse post, vanaf 2023 zit de ODE verwerkt in het belastingtarief voor gas en stroom.”



5. BTW

Wederom belasting? Ja, zeker. ,,Dat is een béétje nasty hè?”, stelt Donat. ,,Je betaalt eigenlijk twee keer belasting. Maar dit is altijd zo geweest. Je betaalt ook belasting toegevoegde waarde. Dit is tot 1 januari 2023 nog verlaagd naar 9 procent. Vanaf dan gaat het weer terug naar 21 procent.” Kerkhof: ,,Dat is teruggezet om ervoor te zorgen dat een deel van die opbrengst ingezet kan worden voor het energieplafond.”



6. Termijnbedrag en welkomstkorting

Jouw termijnbedrag is meestal gebaseerd op je historische jaarverbruik. De geschatte kosten worden dan gedeeld door twaalf (maanden) en daaruit rolt jouw maandelijks te betalen termijnbedrag. ,,Op je jaarafrekening zie je dan nog een verrekening van bijvoorbeeld je welkomstkorting als je die hebt gekregen bij een vast contract”, zegt Donat.



Moet je stroom en gas samen afnemen?

Zeker niet. Je kunt gas en stroom apart van elkaar afsluiten. Kerkhof: ,,Een voordeel kan zijn dat je bij een andere stroomleverancier een hogere teruglevering met je zonnepanelen kan krijgen dan jouw gasleverancier je biedt. In dat geval kan het voordelig zijn om ze los van elkaar af te sluiten. Een nadeel kan zijn dat je met twee aparte leveranciers moet schakelen en van allebei apart documenten ontvangt.”



De energie-uitzending is woensdag 2 november vanaf 13.00 uur te volgen op deze site.

