Hoe verbruik ik minder gas deze winter? Besparingstips voor klein en groot budget

Oproep Wat wil jij weten over je spaargeld?

Inflatie en sparen is geen goede combinatie, helemaal niet als de spaarrente laag is. Heb je vragen over je vermogen of wat je het beste kunt doen met je (spaar)geld? Hoeveel moet je eigenlijk achter de hand hebben? Of wil je juist alles weten over hypotheekrente, rente op persoonlijke leningen of hoe je het meeste uit je geld haalt? Stuur je vragen naar ons op!