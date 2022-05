Hogere rente is aanslag op staatskas: tegenvaller van 5 miljard euro

met video Quote: oprichter betaling­ver­wer­ker Mollie rijkste jonge selfmade miljonair

Oprichter Adriaan Mol van betalingsverwerker Mollie is dit jaar de rijkste jonge selfmade miljonair, volgens tijdschrift Quote. Dat blad schat het vermogen van de 38-jarige Mol op 3,5 miljard euro, vijf keer zoveel als in 2021. Dat kwam vooral omdat Mollie vorig jaar met een investeringsronde veel meer waard werd.

