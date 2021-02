Hond, kat of kip: huisdieren zijn in trek, maar wat kosten ze eigenlijk?

Huisdieren zijn op dit moment ongekend populair. Logisch, want bijna iedereen zit door corona duimendraaiend thuis. Je zou in je enthousiasme bijna vergeten dat een hond, kat of konijn - naast tijd - ook geld kost. Is ons verlangen naar een gezelschapsdier niet wat impulsief? En: hoeveel kost het om goed voor Bello, Minoes of Nijntje te zorgen?

De asielen zijn bijna leeg, op wat oudere dieren en beestjes met gedragsproblemen na, schreef Trouw. De run op huisdieren is daar dus duidelijk te zien, net als bij andere aanbieders. ,,Honden, katten, kippen; de vraag is over de hele breedte toegenomen”, zegt Corina Haverlag van het Landelijk informatiecentrum gezelschapsdieren (LICG).

Een beestje naast je op de bank klinkt knus, maar wie echt een huisdier wil moet rekening houden met eenmalige én terugkerende kosten voor voer, de dierenarts en speelgoed.

,,Zet alles op een rij voordat je een beestje gaat aanschaffen”, raadt Karin Radstaak van het Nibud aan. ,,Denk ook aan vakanties; hoeveel kost opvang voor als je weg bent? Maar kijk bij alles ook naar goedkopere alternatieven: misschien heb je familieleden die willen oppassen. En een konijnenkooi hoef je niet nieuw te kopen, dat kan ook tweedehands.” De stichting heeft een checklist voor huisdieren opgesteld om mogelijke uitgaven bij langs te gaan.

Duur aquarium

Je zou denken dat een kleiner dier ook goedkoper is, maar dat is niet per se zo. ,,Om vissen te houden, moet je eerst dure spullen in huis halen, zoals een aquarium”, legt Haverlag uit. ,,En een kat is bijna even duur als een hond - de eerste kost gemiddeld 550 euro per jaar, tegenover zo’n 580 euro voor de tweede. Dat komt bijvoorbeeld door de kosten van kattengrit. Maar een hond is van alle huisdieren wel het duurst.”

Quote Puppies van sommige rassen kosten nu zelfs 3000 euro Corina Haverlag, Landelijk informatiecentrum gezelschapsdieren (LICG) Ook moet je rekening houden met onverwacht hoge kosten, zoals voor de dierenarts bij ziekte of een ongeluk. ,,Zeker als je niet ruim bij kas zit, is een huisdierverzekering daarvoor handig, zodat je er niet volledig voor opdraait”, adviseert Haverlag. Dat beaamt Radstaak: ,,Zo’n verzekering kan een goed idee zijn als je het geld niet achter de hand hebt.” De premie begint al bij ongeveer een tientje per maand, het eigen risico is vaak een percentage van de ingreep.

Groter dierentekort

En dan hebben we het nog niet eens over de aankoopprijs gehad. Want die loopt nu, vooral voor bepaalde beesten, nogal in de papieren. Een goudvis koop je nog steeds voor minder dan 10 euro, maar de vraag naar veel andere dieren is momenteel veel groter dan het aanbod.

Dat heeft gevolgen: er zijn fokkers die de kans grijpen om hun prijzen voor puppy's flink te verhogen. Haverlag: ,,Labradoodles zijn bijvoorbeeld erg populair. Eerst betaalde je ongeveer 650 euro voor een pup, nu is dat meer dan 1500 euro. Puppy's van sommige rassen kosten nu zelfs 3000 euro.”

Het is overigens niet zo dat alle fokkers die meer geld vragen automatisch onbetrouwbaar zijn, zegt Haverlag, maar het kan wel een signaal zijn. De echt foute types bieden soms zelfs zieke pups aan, die snel na aankoop overlijden of dure behandelingen nodig hebben. ,,Ga altijd bij het nestje kijken”, adviseert ze daarom. ,,Is de moederhond wel bij de pups aanwezig? Zo niet, dan kan het gaan om een onbetrouwbare fokker die dieren uit het buitenland haalt, terwijl hij zegt dat ze uit een eigen nestje komen.”

Jaarlijkse kosten per huisdier Hond: 580 euro (48 euro per maand) Kat: 550 euro (46 euro per maand) Kleine knaagdieren: 300 euro (25 euro per maand) Twee goudvissen: 70 euro (6 euro per maand) Twee konijnen: 600 euro (50 euro per maand) Twee kippen: 140 euro (12 euro per maand) Bron: LICG (gaat bij sommige dieren uit van twee, omdat het groepsdieren zijn)

Betrouwbaar dierenasiel

Als je een betaalbaar en betrouwbaar adres zoekt, is het dierenasiel de beste plek om een huisdier te vinden. Een hond kost er zo’n 140 euro, een kat 100 euro. ,,Daar help je de dieren zelf natuurlijk ook mee. En asielen zorgen dat een dier gechipt, gezond en ontwormd is”, aldus Haverlag. Wel moet je vaak ervaring hebben met het dier dat je kiest. ,,Het heeft een verleden. Bedenk dus goed of het dier in je thuissituatie past.”

Dat geldt ook voor je financiële situatie, zegt de Nibud-woordvoerder. ,,Kijk goed of een dier in je budget past, ook op de lange termijn. Dus zit je nu thuis, dan heb je wel tijd maar misschien straks minder geld.” Moet je al op de kleintjes letten, dan hoeft dat volgens Radstaak niet te betekenen dat een huisdier geen optie is. ,,Als je het echt heel graag wilt, kun je in je budget kijken welke uitgave je kunt schrappen, zoals een paar abonnementen. Dan komen de kosten voor een huisdier daarvoor in de plaats.”

Quote Kijk goed of een dier in je budget past, ook op de lange termijn Karin Radstaak, Nibud

Haastige spoed

Het meest laagdrempelige huisdier? Haverlag: ,,Knaagdieren, zoals een ratje of muizen, zijn redelijk betaalbaar en makkelijk te houden. Je hoeft ze niet vier keer per dag uit te laten, en ze kunnen goed alleen zijn.”

Kiezen mensen nu niet overhaast voor gezelligheid? Haverlag is bang van wel. ,,Ze hebben nu de tijd, de kinderen zijn thuis. We houden ons hart dus wel vast voor als het met corona straks beter gaat.” Ze adviseert mensen dan ook te wachten met de aanschaf tot de situatie weer normaler is. ,,Kijk of een huisdier dan nog steeds in je leven past.”

Wachten heeft als bijkomend voordeel dat het makkelijker wordt om een goede, betrouwbare fokker te vinden, zegt Haverlag. En wat geld betreft is er ook een duidelijk pluspunt: de prijzen van puppy's en raskittens zullen na de huidige stormloop lager zijn.

